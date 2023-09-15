Kapadokya Duvar Resimlerinin Korunması Konferansı Düzenlendi

NEVÜ İş Birliğinde “Kapadokya Bölgesi Duvar Resimlerinin Korunması ve Araştırılmasına Dair Yapılan Çalışmalar” Konulu Uluslararası Konferans Düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İtalya’dan Tuscia Üniversitesi, Japonya’dan Tsukuba ve Kanawaza Üniversiteleri iş birliğinde “Kapadokya Bölgesi Duvar Resimlerinin Korunması ve Araştırılmasına Dair Yapılan Çalışmalar” konulu uluslararası konferans düzenlendi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansın açılışına; Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, NEVÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mutluhan Akın ve Prof. Dr. Şahlan Öztürk, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Orhan Kekeç, Nevşehir Müze Müdürü Gökhan Maskar, Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız, Aksaray Müze Müdürü Yusuf Altın, Kırşehir Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürü İzzet Esen, NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Deviren, NEVÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cemal Çarboğa, Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürü Hatice Temur Yıldız, NEVÜ öğretim üyeleri, Japonya’da bulunan Tsukuba Üniversitesi’ ve Japonya Kazanawa Üniversitesi’nden, İtalya’da bulunan Tuscia Üniversitesi’nden öğretim üyeleri, alanında uzman araştırmacılar ve davetliler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kapadokya Bölgesi tanıtım videosu, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’nün ülke genelinde yaptığı 2022 yılı kazı çalışmalarının yer aldığı video ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tanıtım videosunun gösteriminin ardından konferans açılış konuşmalarıyla başladı.

Vali Yardımcısı Karaalioğlu: Kapadokya Bölgesi’nde bulunan duvar resimlerinin kültür varlıkları envanterinde önemli bir yere sahip.

Konferansın açılışında konuşan Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, Kapadokya Bölgesi’nde bulunan duvar resimlerinin kültür varlıkları envanterinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Karaalioğlu “Kapadokya Bölgesi’ndeki 9-13. yüzyıllar arasına tarihlenen duvar resimlerinin korunma-onarım süreci 1970’lerde başlamış olup günümüzde de devam etmekte. Mağaralarda, dini yapılarda, mezar odalarında, sivil mimarilerde karşımıza çıkan duvar resimleri kültür varlıkları envanterinde önemli yer yere sahip. Duvar resimlerinin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması ile ilgili yapılan bu çalışmalarda Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş: Kapadokya Bölgesi’ndeki diğer kiliselerde duvar resmi ve restorasyon gibi proje ve çalışmalar devam edecek.

Açılışta konuşan Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş “Hepinizin bildiği üzere Kapadokya bölgesi muazzam bir kültür mirasına ev sahipliği yapmakta. Bakanlığımız bu büyük kültür mirasının korunması ve gelecek nesillere doğru yöntemlerle aktarımı için tüm teşkilatıyla gayretli hizmetler sürdürmekte. Bölgede 1960’larda başlayan ve günümüze kadar gelen birçok proje gerçekleştirildi. Tokalı, Karanlık, Elmalı, Aziz Barbara, Meryem Ana Kilise bunlardan bazıları arasında yer almakta. İtalyan meslektaşlarımızla ve Japon meslektaşlarımızla da ortaklaşa restorasyon çalışmaları yürüttük. Yakın zamanda ise duvar resimleri bulunan bölgemizdeki diğer kiliselerde de duvar resmi ve restorasyon gibi proje ve çalışmalara devam etmeyi planlıyoruz. Bugün burada Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğümüz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Japonya Tsukuba Üniversitesi ve Japonya Kazanawa Üniversitesi, İtalya’da bulunan Tuscia Üniversitesi iş birliğinde kilise duvar resimlerinin korunması ve araştırılmasına dair yapılan çalışmalara dair örnekler göreceğiz” dedi.

NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın: İhtisas üniversitesi olarak doğal ve kültürel mirasa yönelik araştırma ve uygulama faaliyetlerine katkı sağlayacak önemli proje ve çalışmalar yürütmekteyiz.

NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak eğitim-öğretim ile birlikte kültürel mirasın korunması, araştırılması, tanınırlığının arttırılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik önemli proje ve çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Akın, “Bilindiği üzere Üniversitemiz 2021 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisas üniversitesi olarak ilan edildi ve o tarihten bugüne kadar ihtisas alanımız olan ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ne yönelik birçok bilimsel etkinliği gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Paydaşı ve ev sahibi olmaktan onur duyduğumuz, uluslararası değerli bilim insanlarının katıldığı bu konferans da yine ihtisas alanımız olan ‘Doğal ve Kültürel Miras’ kapsamındaki çok önemli bir etkinlik olarak ön plana çıkmakta.

“Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan bir üniversite olarak eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerimizin yanı sıra bulunduğumuz ilin ve bölgenin sahip olduğu doğal, kültürel, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal potansiyelinin etkin kullanılmasını amaçlıyoruz. Bununla birlikte NEVÜ olarak doğal ve kültürel mirasımızın korunmasına yönelik bilimsel faaliyetlere de büyük önem vermekteyiz. Üniversitemiz bünyesinde bulunan Arkeoloji Bölümü, Sanat Tarihi Bölümü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezimizin yanı sıra; üniversitemizin öğretim üyeleri de doğal ve kültürel mirasa yönelik araştırma ve uygulama faaliyetlerine katkı sağlayacak çalışmalar yürütmekte.

Ben bu vesileyle şehrimiz ve bölgemiz için oldukça önemli olan bu etkinlikte emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü’ne, Tuscia Üniversitesi’ne, Tsukuba ve Kanawaza Üniversitelerine ve üniversitemizin ilgili akademik ve idari personeline, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederken, konferansın bilimsel hedeflerine başarı ile ulaşmasını diliyorum” diye konuştu.

Ayrıca Tuscia Üniversitesi Kültürel Miras Alanı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Paola Pogliani ve Tsukuba Üniversitesi Malzeme Araştırma Bölümü öğretim görevlisi Dr. Kaori Takahashi birer konuşma yaptı.

Konferans Oturumlarla Devam Etti

Yapılan açılış konuşmalarının ardından konferansın oturumlarına geçildi. “Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Paşabağ Ören Yeri’nde Bulunan Aziz Simeon Kilisesi Konservasyon Çalışmaları” başlıklı birinci oturumda Doç. Dr. Hirofumi Sugawara: Aziz Simeon Kilisesinin Duvar Resimlerinin Sanat Tarihi Değerlendirmesi ve Üç Boyutlu Belgeleme Sunumu, Prof. Dr. B. Tolga Uyar: Aziz Simeon Kilisesi Duvar Resimlerinin Kitabelerin Önemi, Dr. Akemi Narita: Aziz Simeon Kilisesi Duvar Resimlerinin Yapısal Malzemeleri ve MSI İncelemesi, Dr. Kaori Takahashi: Aziz Simeon Kilisesi Duvar Resimlerinin Boyama Teknolojisi ve Koruma Metodolojileri, Vandalizm Ve St Simeon Duvar Resimlerinin Tonlanması üzerinde sunumda bulundu.

“Nevşehir İli, Göreme Beldesi, Göreme Açık Hava Müzesi’nde Bulunan Tokalı Kilisesi Konservasyon Çalışmaları” başlıklı ikinci oturumda Prof. Dr. Maria Andaloro: Tokalı Kilisesi Projesi, Dr. Livia Alberti: Tokalı Kilisesi Duvar Resimlerinin Konservasyon Çalışması, Doç. Dr. Paola Pogliani, Doç. Dr. Claudia Pelosi ve Dr. Ömer Kantoğlu: Tokalı Kilisesi Duvar Resimlerinin Yapım Teknikleri Ve Yapısal İçeriğinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Mutluhan Akın, Prof. Dr. İsmail Dinçer, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Orhan ve Dr. Öğr. Üyesi Ogün Ozan Varol: Tokalı Kilisenin Kaya Kütlesi Karakterizasyonu ve Sayısal Stabilite Analizi üzerine sunumda bulundu.

“Koruma Çalışmaları” başlıklı konferansın son oturumda ise Mustafa Toptepe ve Ziya Kürşat Sucu: Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Mustafapaşa Köyü’nde bulunan Aziz Nikolas Manastırı Konservasyon Proje Hazırlığı, Muhammet Sami Ateş ve Murat Ünal: Kapadokya Bölgesi’nde Vandalizmli Mücadele ve Konservasyon Uygulamaları üzerine sunumda bulundu.

https://www.fibhaber.com/kapadokya-bolgesi-duvar-resimlerinin-korunmasi-ve-arastirilmasina-dair-yapilan-calismalar-konfe