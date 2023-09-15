Hatay Samandağ’daki Ortodoks Kiliseleri Boşaltıldı

Kiliselerdeki İkona ve Mobilyalar Korunmaya Alındı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Aziz İlyas Rum Ortodoks Kilisesi ile Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi’nin ikonaları ve mobilyaları boşaltıldı. El birliği ile gerçekleştirilen boşaltma işleminin ardından ikonalar ile kilise malzemeleri korunmaya alındı.

Asrın Felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen ve bir bölümü ağır hasar alan Samandağ’daki Rum Ortodoks Kiliseleri’nin içlerindeki değerli ikonalar ile mobilyalar ortak çalışma sonunda boşaltıldı. Kilise Vakfı yönetimi ile cemaatin önde gelen isimlerinin önderliğinde gerçekleştirilen boşaltma işlemine cemaat mensubu gençler ve çocuklar da yardım da bulundular.

Kiliseler Restorasyon ve Tadilat Kararlarını Bekliyor

Samandağ Ortodoks Kilisesi’nin sosyal medya hesabından, konuya ilişkin yapılan açıklamada; “Meryem Ana ve Aziz İlyas Kiliselerimizin mobilyalarını da boşalttık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Dileriz ki en kısa zamanda restorasyon ve tadilat işlemleri de başlar ve kiliselerimize bir an önce kavuşuruz” ifadelerine yer verildi.

Samandağ Aziz İlyas Rum Ortodoks Kilisesi ile Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi’nin ikonaları ve kilise içi mobilya malzemeleri, gerçekleştirilen boşaltma işleminin ardından korunmaya alındı. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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