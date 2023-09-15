Ermeni genç satranççı Avrupa U18 şampiyonu oldu

Ermeni genç satranç oyuncusu Arsen Davtyan, 18 yaş altı gençler arasında satranç Avrupa şampiyonu oldu.

Ermenistan Satranç Federasyonu, Davtyan’ın ilk turda mağlup olmasının ardından 8 galibiyet kazandığını ve 9 müsabakadan 8 puan topladığını belirtiyor, aynı zamanda Ermeni satranç oyuncusunun şampiyona sırasında bir uluslararası ustalık normunu da tamamladığını ekliyor. Bu onun üçüncü normu.

Ermenistan Satranç Federasyonu, Arsen Davtyan’ı altın madalya kazandığı için tebrik ederek ona yeni zaferler diledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/09/15/Ermeni-satranççı-Avrupa-U18-şampiyonu/256722