Ermenistan piyon, asıl sorun İran… Taha Dağlı yazdı

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Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı, Karabağ’daki Ermenistan provokasyonu ve İran etkisini yazdı. İşte Dağlı’nın analiz yazısı…

Karabağ’da Ermeniler provokasyon yapıyor. İran daha önce olduğu gibi yine Ermenistan’ın yanında. Batı ile İran’ın Ermeni safında buluştuğu, tuhaf bir tablo çıkıyor ortaya.

Ermenistan, tek başına Azerbaycan’a kafa tutmaya kalkamaz. Dışardan aldığı destekle de bir yere kadar. Çünkü Azerbaycan da eski Azerbaycan değil. Ermeniler ilk hatalarında 3 yıl önceki gibi dayağı yine yer.

Türkiye de devrede. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile konuştu, uyarısını yaptı.

İlerleyen haftalarda Erdoğan bölgede daha net mesajlar da verebilir.

Paşinyan bu sözleri dinliyor mu? Aslına bakarsanız, evet, dinliyor en azından dinlemeye gayret ediyor. Ama Ermenistan’ı gazlayanlar var. İran elbette onlardan biri.

Türkiye İran konusunda da devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tahran ziyaretinde bu konulara değinmişti. Karabağ’daki Ermeni sorununda en çok dikkat edilmesi gereken yer İran.

İran’ın tarihi husumeti var. Karabağ’da haritanın aslına rücu etmesinden rahatsızlar.

Türkiye’nin de Azerbaycan’ın da yanı başlarında güçlenmesinden korkuyorlar. Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı provoke edilmesi kolay bir durum.

İran için de aynı şey geçerli. Basit birkaç denemeyle bunların dinamikleri harekete geçebiliyor.

Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine İran’ın kayıtsız kalması düşünülemez.

Azerbaycan, Ermenistan problemini kendi başına çözebilen bir güç. Ancak hemen arkasından önüne bir de İran çıkıveriyor. Söylediğimiz gibi İran’ın böyle bir gerginlikte rol alması için her çeşit motivasyonu var. Fotoğrafa bu açıdan bakınca, Azerbaycan ile İran arasında olası bir çatışmanın önünün hızla açılmaya çalışıldığını görüyoruz.

Ermenistan bu denklemde piyondan öteye geçemez. Türkiye işte bu riski okuyor. Batı, 2020 sonrası ısrarla bu süreci yani Azerbaycan-İran gerginliğini besliyor. İran isteyerek ya da istemeden buna teşne halde.

Kodlarındaki Türk alerjisi zaten onların olası bir çatışma ortamına dünden motive olmalarını sağlıyor. Bir başka deyişle, Güney Kafkasya’da güçlü bir Azerbaycan, İran’ın saldırgan olması için yeterli bir sebep. Bu da zeminin çatışmaya müsait olduğunu gösteriyor. Ama olmamalı.

Güney Kafkasya’da herhangi bir çatışma yaşanmamalı.

Türkiye bunu istemiyor. Olası bir çatışmanın kazananı, bu çatışmayı arkadan ittirenler olur.

Türk dış politikası bunun farkında. Azerbaycan’la İran’ı çatıştırmak kolay. Asıl zor olanı sükuneti sağlamak.

Türkiye bunu yapmaya çalışıyor. Olur da İran ille de saldıracağım ben derse ki, bunu sık sık resmi olmayan kaynaklarıyla söylüyorlar, o zaman durum ayrı. Türkler kavgadan kaçmaz.

Sadece durduk yere kavga etmek istemez, o kadar.

https://haberglobal.com.tr/dunya/ermenistan-piyon-asil-sorun-iran-taha-dagli-yazdi-280074