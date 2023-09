Elektrikli araçlar için sürdürülebilir pil malzemeleri üreten Ascend Elements, 542 milyon dolar yatırım aldı

2015 yılında Diran Apelian tarafından kurulan Ascend Elements, elektrikli araçlar için sürdürülebilir kapalı döngü pil malzemeleri üretiyor.

Candeğer Muradoğlu

Elektrikli araçlar için sürdürülebilir kapalı döngü pil malzemeleri üreten Ascend Elements, 542 milyon dolar yatırım aldı. D serisi yatırım turu, Decarbonization Partners, Temasek ve Qatar Investment Authoritytarafından yönetildi.

ABD merkezli şirketin yatırım turuna Tenaska, Alliance Resource Partners, PULSE – CMA CGM Energy Fund, BHP Ventures, Fifth Wall, Hitachi Ventures, Mirae Asset, At One Ventures, Agave Partners ve Alumni Ventures katıldı.

2015 yılında Diran Apelian tarafından kurulan Ascend Elements, elektrikli araçlar için sürdürülebilir kapalı döngü pil malzemeleri üretiyor. Şirket, özellikle lityum-iyon pil üretimi için katot öncü maddeleri (pCAM) ve katot aktif malzemeleri (CAM) üretimi konusunda uzmanlaştı. Bu malzemeler, elektrikli araç pillerinde kullanılmak üzere hassas özelliklere sahip mühendislik ürünleri olarak ön plana çıkıyor.

Şirket, lityum-iyon pil malzemelerinin üretimini daha sürdürülebilir hale getirerek elektrikli araçlar için pil üretimini desteklemek ve karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla çalışıyor. Bu sayede, lityum-iyon pil endüstrisini daha çevre dostu bir seviyeye taşıyor.

Şirketini uzmanlığı “Hydro-to-Cathode®” adı verilen özel bir teknolojiye dayanıyor. Bu teknoloji, kullanılmış lityum-iyon pillerden ve gigafabrika üretim atıklarından yeni pil öncü maddeleri (pCAM) ve katot aktif malzemeleri (CAM) üretmek için kullanılıyor.

Bu yöntem, kullanılmış lityum-iyon pillerden pCAM üretmeyi daha verimli hale getirirken, aynı zamanda maliyetleri düşürmeye ve pil performansını artırmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, geleneksel üretim yöntemlerine göre daha çevre dostu bir yaklaşım sunarak sera gazı emisyonlarını azaltıyor ve daha az pilin çöplüğe gitmesini sağlıyor.

Şirket, Kentucky’deki Hopkinsville’de bulunan 140 dönümlük bir arazide Kuzey Amerika’nın ilk sürdürülebilir pCAM ve CAM üretim tesisini inşa ediyor. Bu tesis, yılda 750 bin elektrikli araç için sürdürülebilir pCAM üretmek için kullanılacak.

https://webrazzi.com/2023/09/12/ascend-elements-542-milyon-dolar-yatirim/?fbclid=IwAR3QeYfus3VvvretFl8htG2rvghQBxasuPHyESjDbRpmqvri7_MalL2lUUg