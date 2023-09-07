Efsane jimnastikçiden veda

Olimpiyat Şampiyonu Ermeni jimnastikçi Albert Azaryan 94 yaşında vefat etti. Azaryan jimnastikte çok zor bir hareketi ilk kez uygulamış ve harekete de adını vermişti.

Albert Azaryan, 1956 ve 1960 Olimpiyatları, 1954 ve 1958 Dünya Şampiyonası ve 1955 Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Efsane jimnastikçinin takım müsabakalarında da madalyaları var.

Albert Azaryan

En büyük mirası ise, jimnastikçinin bir haç gibi kollarını uzatarak düz bir şekilde asılı durduğu Azaryan haçı. Azaryan, adını verdiği bu hareketi yapan ilk jimnastikçi oldu.



Albert Azaryan’ın oğlu Eduard da bir jimnastikçiydi ve 1980 Olimpiyatı’nda Sovyet takımıyla altın madalya kazanmıştı. Ermenistan, 2004 yılında, son kez oyunlara katılmasının üzerinden 44 yıl geçtikten sonra, açılış törenlerinde ülke bayrağını taşımasına izin vererek Albert Azaryan’ı onurlandırmıştı.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29089/efsane-jimnastikciden-veda