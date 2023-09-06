Derin bağlantılar, hangi adrese çıkıyor?

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Tamer Korkmaz

“Gizli Ermeni örgütü, Avustralya’da Başkonsolosumuz ile polisini öldürdü: Kana doymuyorlar!”

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18 Aralık 1980’de yani 12 Eylül askeri darbesinden iki ay kadar sonra; Hürriyet, manşetinden ASALA’nın terör saldırısını böyle haber veriyordu.

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Ermeni Terörü, Mıgırdiç Yanıkyan’ın 1973’te Los Angeles Santa Barbara’da iki Türk diplomatını tuzağa düşürerek şehit etmesiyle başlamıştı.

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Sydney’deki terör saldırısı ise aradan geçen 7 yılda birçok kez diplomatlarımızı hedef alan terör saldırılarının devamıydı ve sonuncusu da olmayacaktı!

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12 Eylül darbesinin medyadaki en önde gelen destekçisi Hürriyet’in sürmanşetinde aynı nüshada (18 Aralık 1980) yer alan bir başka haberde şöyle deniliyordu:

“Açıklıyoruz: Interpol’un yayınladığı son rapora göre, katilleri Rus Gizli Servisi yönetiyor!”

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Bu hedef şaşırtan bir haberdi: ASALA cinayetlerinin arka planındaki ABD/CIA’i hasıraltı ediyor, suçu Sovyetler Birliği’nin KGB’sine yüklüyordu!

ÇÖKERTME OPERASYONLARI

Türkiye, ASALA cinayetlerinin ancak dokuzuncu yılı (1982) sonundan itibaren Ermeni terörüne karşı mücadeleye başladı!

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Birkaç yıl içinde, MİT mensubu Hiram Abas’ın başını çektiği bir kadro ile Beyrut, Atina, Paris hattındaki seri operasyonların ardından ASALA çökertildi.

ABAS’A DERİN SUİKAST

Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Abas’ı “MİT Müsteşarı” yapmak istemiş, ancak Baronsal Güç Odağı bunu engellemişti!

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Hiram Abas, Ocak 1990’da başlayan seri “faili meşhur!” cinayetler kapsamında katledildi!

Törkiş Gladyo, onu 26 Eylül 1990’da Dev-Sol tetikçilerine öldürttü.

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ASALA’nın bitirilmesinde en önde gelen isim olan Abas, 1988’deki ANAP Kongresinde Turgut Özal’a yönelik suikast girişiminin perde arkasında yer alan derin isimleri tespit etmişti!

Bunun bedelini hayatıyla ödedi:

Baronsal Gladyo’nun Mister Koman’ı Kapalı Kapıların Ardında haberi aldığında ellerini ovuşturuyordu!

İLK KEZ YAYINLANAN O BELGE

Polat Safi’nin Kronik’ten çıkan “Milli İstihbarat Teşkilatı: 1826-2023” başlıklı kitabının 236. Sayfasında…

1965 yılında, Hiram Abas’ın yazdığı bir raporun, üst makama (Milli Emniyet Hizmetleri Reisliğine) “Çok Gizli” kaşeyle sunuş belgesi yer alıyor.

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İlişikte sunulan işbu raporda, CIA Ajanı “Graham Edmund Fuller’in Türkiye’deki yuvalanma çalışmaları ve gizli faaliyetleri” hakkında bilgi veriliyor!

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Tam da burada…

Mister Fuller’in Türkiye’deki görevine 1964’te başladığını ve Fetullah Gülen’in “İlk Yabancı Teknik Direktörü” olduğunu hatırlayalım.

ERMENİ PATRİĞİ’NE MEKTUP

Gizli Kardinal Fetullah’ın 1965’te Kırklareli’nde vaizlik yaptığı dönemde…

Dönemin Ermeni Patriği Kalutsyan’a yazdığı mektup, 2015’te günışığına çıktı!

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O mektupta şöyle diyordu, Fetullah:

“1915 yılında Ermenilere yapılan büyük soykırımını lanetle yâd etmeden geçemeyeceğim…

Öldürülen, katledilenlerin içerisinde ne kadar büyük insanların bulunduğunu derin bir hassasiyetle okuyor, onları saygıyla anıyorum.”

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Mektubun yazıldığı 1965 senesi, 1915 olaylarının 50. Yıldönümü idi!

GLADYO’NUN BARONU

1990’lı yıllarda, Locaefendi Fetullah’ı ABD’de konuşlanan Yahudi lobisinin önde gelen isimleriyle buluşturan Baron İzhak Alaton’du.

28 Şubat darbesine atfen “Bu ülkede, tankları yürütebilmek için generallere dört ev verdim” diyen Gladyo baronundan söz ediyoruz!

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2012’nin Ocak ayında, Kaşar Mason İzhak Alaton, baş kurucuları arasında yer aldığı TESEV’e…

“2015 yılı yaklaşırken, Türkiye’nin Ermeni iddialarını tanıması için çalışma yapılmasına” ilişkin bir mektup yazmıştı.

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Alaton, 1915’in 100. Yıldönümüne hazırlık çağrısında bulunan bu mektubu, Radikal’de (14 Ocak 2012) yayınlatmıştı.

Mektubu köşesine taşıyan Radikal’in Fetullahçı Yayın Yönetmeni Eyüp John Sağlık’tı.

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Vaktiyle İzhak Alaton’un himayesinde yetiştirilen, Yurttaş Doğan Grubu’nda iken Ertuğrul Özbaydın’ın bir nevi prensi olan ve halen Londra’da kaçak olarak yaşayan Mister Sağlık’tan bahsediyoruz!

https://www.yenisafak.com/yazarlar/tamer-korkmaz/derin-baglantilar-hangi-adrese-cikiyor-4558073