Dans le Haut-Karabakh, la France au secours des Arméniens

Par Jean-Christophe Buisson

DÉCRYPTAGE – La France s’apprête à déposer une résolution auprès du Conseil de sécurité de l’ONU pour venir en aide aux 120.000 habitants d’Artsakh/Haut-Karabakh au bord de la famine en raison du blocus de l’Azerbaïdjan. Paris et les grandes régions françaises affrètent de leur côté un convoi humanitaire la semaine prochaine en Arménie.

La vie de 120.000 hommes, femmes et enfants entre les mains du Conseil de sécurité de l’ONU? Depuis la fermeture le 12 décembre 2022 par l’armée azerbaïdjanaise de la seule voie d’accès reliant l’Artsakh/Haut-Karabakh au reste du monde – en l’occurrence: l’Arménie -, sa population, presque exclusivement arménienne, vit un calvaire. Outre les tirs quasi quotidiens sur les villageois et les soldats frontaliers, aucun bien ni personne, sauf, au compte-gouttes (des malades escortés par la Croix-Rouge), ne peut entrer ni sortir dans ce territoire de 3 000 km2 que Bakou revendique sien depuis que Staline a intégré en 1923 cette terre arménienne depuis plus de deux mille cinq cents ans à la République socialiste d’Azerbaïdjan.

Privés de soins, de médicaments, d’essence, de nourriture et parfois d’électricité, d’eau et d’internet, dont les accès sont régulièrement coupés par les Azéris qui les encerclent, ses habitants agonisent. Plusieurs morts sont déjà à…

