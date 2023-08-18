Hamahaygagan: Kadınlar Voleybol’da İstanbul ikinci oldu

Ermenistan’da düzenlenen Hamahaygagan Oyunları, 5 Ağustos Cumartesi günkü açılış töreninin ardından 7 Ağustos’ta başladı. Oyunlarda artık sona yaklaşılıyor. Kadınlar Voleybol’da İstanbul. Sisian’ı 3-0 yenerek yarı finale yükselmişti. İstanbul Glandale’i de yenerek finale yükseldi, ancak finalde Yerevan’a 3-2 yenilerek ikinci oldu.

Basketbol Erkek

Basketbolda İstanbul-Bitlis ekibi Kahire’ye 51-46 yenildi.

İstanbul -Bitlis sonraki maçta Montreal’e 62-70 yenilirken, Daşir’i 102-37 yendi

10 Ağustos’ta oynanan maçta İstanbul&Bitlis, Beverly Hills’e 86-45 mağlup oldu.



İstanbul&Bitlis, 12 Ağustos Cumartesi günkü maçta Berlin’e ise 83-76 mağlup oldu.

Kadın Voleybol

Kadın voleybol branşında İstanbul, Yerevan’a 3-1 mağlup oldu.

İstanbul, Pasadena’yı ise 3-0 mağlup etti.

İstanbul. Sisian’ı ise 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

16 Ağustos’taki maçta İstanbul, Glandale’i de 3-2 yenerek finale yükseldi.

İstanbul finalde Yerevan’a 3-2 yenilerek ikinci oldu.

Voleybol Erkek

Voleybol Erkek’te İstanbul ekibi ilk maçında Gümrü’ye 3-2 yenildi.

İstanbul daha sonra Krasnodar ile karşı karşıya geldi. İstanbul sahadan 3-1 galip ayrıldı.



İstanbul Ahılkelek’i de 3-1 yenmeyi başardı, ancak Yeghegnadzor ekibine 3-0 yenilerek elendi.

Futbol

Futbolda Sasun Kuveyt ile karşı karşıya geldi. Maç 1-1 sona erdi.

Sasun ekibinin Parakar ile yaptığı maç Sasun ekibi 1-0 önde iken çıkan tartışma nedeniyle yarım kaldı. Futbol ekibinin sonuçları tescil edilmedi, futbol ekibi daha sonra maç yapmadı, konuyla ilgili komiteden de resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Futsal

Futsal’da ise Sasun çekişmeli geçen maçta Lübnan Antilyas ekibine 2-1 yenildi.

Sasun Zağgazart’ı ise 3-2 yendi.

Futsal’da Sasun 13 Ağustos’taki maçta Tahran’a ise 5-0 yenildi

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28982/hamahaygagan-kadinlar-voleybol-da-istanbul-ikinci-oldu