Hamahaygagan Oyunları açılış töreniyle başladı

Dört yılda bir tüm dünyadaki Ermeni sporcuları biraraya getiren Hamahaygagan Oyunlarının sekizincisi, bir başka deyişle Ermeni Olimpiyatları, Ermenistan’ın Gümrü şehrindeki açılış töreniyle başladı. Oyunlarda Türkiye Ermenilerini İstanbul, Sasun ve Bitlis ekipleri temsil ediyor.

Oyunlara 41 ülkenin179 şehrinden 7.161 sporcu, antrenör ve yönetici katılıyor.

ABD’den 282 kişilik bir ekip geldi, Asıl geniş katılım Rusya’dan. Rusya Federasyonu’nun hemen hemen tüm şehirlerinden 705 sporcu katılım gösteriyor.



8. Pan-Armenian Yaz Oyunlarında Ermenilerin birlik ve beraberliğini simgeleyen meşaleyi güreş dalında altı kez Avrupa, dört kez dünya şampiyonu olan, Olimpiyat altın madalyalı Artur Aleksanyan yaktı Ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir konuşma yaptı.

Paşinyan, gecenin harika atmosferini sağladıkları için öncelikle tüm katılımcılara teşekkür etti ve şöyle devam etti: “Bugünkü kutlama her şeyden önce şehitlerimizin anılmasıdır. Bu açılış bizim irademizi, Ermeni halkının iradesini, Ermenistan Cumhuriyeti’nin her şeye rağmen üstesinden gelme ve yaşama, gelişme ve ilerleme iradesini gösteriyor. Ve bu gün geleceğimiz için, geleceğimiz için yeni bir sembol çünkü devlet olma irademizin sarsılmaz kalması gereken tarihi bir döneme giriyoruz. Vatanı devlete çevirme, devleti vatan olarak algılama anlayışımızın bir kez daha teyit edilmesi gerekiyor. Bugün onlarca ülkeden Ermenistan’a gelen hemşerilerimize, özellikle ilk kez Ermenistan’da bulunan, ilk kez Gümrü’de bulunan hemşerilerimize selam söylemek istiyorum”

Oyunlara Türkiye Ermenileri de İstanbul, Sasun ve Bitlis ekipleriyle katılıyor. Ekipler 10 branşta madalya mücadelesi verecek. Türkiye Ermenileri 270 kişilik bir kafile ile Ermenistan’a vardı.

Oyunlar Gümrü’deki açılış töreninin ardından Yerevan’da devam edecek.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28978/hamahaygagan-oyunlari-acilis-toreniyle-basladi