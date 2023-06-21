Samsun Protestan Kilisesi Pastörü en çok merak edilen soruları yanıtladı

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Protestan Baptist Agape Kilisesi Pastörü Orhan Pıçaklar, Samsun’da 21 yıllık faaliyetlerini ve bu süre içerisinde yaşadığı zorlukları anlattı.

Türk asıllı bir Hristiyan olduğunu kaydeden Pıçaklar, İncil arasında dolar verip vermediklerini de açıkladı.

Karadeniz’deki tek merkezi bulunan protestan kilisesi olduğunu belirten Orhan Pıçaklar, merak edilen soruları yanıtladı.

İşte o röportaj;

https://www.samsunsonhaber.com/haber/5414267/samsun-protestan-kilisesi-pastoru-en-cok-merak-edilen-sorulari-yanitladi