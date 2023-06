Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στο πρόσφατο ναυάγιο με θύματα μετανάστες, ζητώντας να ξεκινήσει συζήτηση για το μεταναστευτικό στο πλαίσιο της Ε.Ε.

Πραγματοποίησε χθες την κεντρική ομιλία στη Γ.Σ. του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών που διεξάγεται στο Ταλίν της Εσθονίας

Την ανάγκη να υψώσουν όλοι τη φωνή τους ενάντια στις σύγχρονες μορφές ανθρώπινης δουλείας, οι οποίες υποβαθμίζουν την ιερότητα της ζωής και την αξιοπρέπεια του ανθρωπίνου προσώπου, υπογράμμισε η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, με αφορμή το πρόσφατο ναυάγιο ανοικτά της Πύλου, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες μετανάστες, σε δήλωσή του πριν πραγματοποιήσει την κεντρική ομιλία στην Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών την Κυριακή,18 Ιουνίου 2023.

Απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση, ο Παναγιώτατος ζήτησε να ξεκινήσει αμέσως μία σοβαρή συζήτηση για το φλέγον ζήτημα της μετανάστευσης στην Ευρώπη στο πλαίσιο των αρμόδιων αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

“Ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο μία ή δύο μεμονωμένες χώρες, αλλά ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικογένεια. Και, ασφαλώς, οι Εκκλησίες και οι άλλες θρησκευτικές κοινότητες στην Ευρώπη καλούνται, επίσης, να συμβάλουν δυναμικά σε αυτή τη συζήτηση και να βοηθήσουν με κάθε τρόπο. Είμαστε βέβαιοι ότι το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC) θα είναι ηγετικός παράγοντας σε αυτή τη διαδικασία.”

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κάλεσε τα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή, στοχασμό και προσευχή, αποτίνοντας φόρο τιμής στα θύματα του πρόσφατου, αλλά και όλων των προηγούμενων τραγικών ναυαγίων μεταναστών, τα οποία οδήγησαν στο θάνατο χιλιάδες συνανθρώπους μας.

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτατος πραγματοποίησε την ομιλία του προς την 16 Γ.Σ. του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών με θέμα: “What are our Ecumenical tasks in future Europe?” (Ολόκληρο το κείμενο της βαρυσήμαντης ομιλίας του Παναγιωτάτου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δείτε εδώ )

Νωρίτερα το πρωί της ιδίας ημέρας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ι. Ναό Αγίων Συμεών και Άννης, κατά την οποία παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας κ. Στέφανος, καθώς και οι εκπρόσωποι των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών που συμμετέχουν στις εργασίες της Γ.Σ. του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών.

Στην ομιλία του, ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για περισσότερο από έναν αιώνα, για την προώθηση του διαχριστιανικού διαλόγου, αλλά και των ακαδημαϊκών διαλόγων με τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ.

“Και από τα μέσα του εικοστού αιώνα, η Ορθόδοξη Εκκλησία προώθησε τον οικουμενικό διάλογο μέσω του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών και, στη συνέχεια, μέσω του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών. Πράγματι, θα θυμάστε ότι η Εγκύκλιος και το Μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου του 2016 υπογράμμισαν τη σημασία της «μαρτυρίας εν διαλόγῳ» (στις Παραγράφους 20 και 3). Ένας διάλογος, ο οποίος δεν περιορίζεται στο διαχριστιανικό επίπεδο, αλλά προχωρά πέρα από αυτό, στο διαθρησκειακό, όπου το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει πρωτοστατήσει σε ακαδημαϊκές συζητήσεις με τις άλλες δύο μονοθεϊστικές θρησκείες, τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ, σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και ειρηνικής συνυπάρξεως.”

Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, ο Παναγιώτατος εξέφρασε την βαθιά του θλίψη και τον αποτροπιασμό του για το πρόσφατο καταδικαστέο περιστατικό της καταστροφής ενός αντιτύπου του Κορανίου από αλλοδαπό επισκέπτη σε Τέμενος στην Ξάνθη.

“Αυτή η βάρβαρη πράξη βανδαλισμού του ιερού βιβλίου του Ισλάμ δεν στρέφεται μόνον εναντίον των μουσουλμάνων πιστών, αλλά είναι πρωτίστως μία ξεκάθαρη επίθεση κατά της θρησκευτικής πίστης γενικότερα, ένα σοβαρό ζήτημα που μας απασχολεί όλους. Η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης δίνει διαρκή μαρτυρία για την αναγκαιότητα προστασίας και προαγωγής της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελεύθερης άσκησης της λατρείας, προασπίζοντας το ήθος της αλληλεγγύης προς τις άλλες θρησκευτικές κοινότητες”, επισήμανε ο Παναγιώτατος. (Ολόκληρο το κείμενο της ομιλίας του Παναγιωτάτου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δείτε εδώ )

