Altınsaç Kilisesi ihtişamıyla görenleri kendine hayran bıraktırıyor

Van’ın Gevaş ilçesindeki Altınsaç Mahallesi’nde bulunan bin yıllık Saint Thomes Ermeni Manastırı (Altınsaç Kilisesi) doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. 11’inci yüzyılda inşa edildiği bilinen St. Thomas Ermeni Manastırı 2 bin metre yükseklikte dağın zirvesinden Van Gölü’ne bakarken Manastır, ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. İşte Murat Barın’ın objektifinden eşsiz kareler…
https://www.sehrivangazetesi.com/foto-galeri/altinsac-kilisesi-ihtisamiyla-gorenleri-kendine-hayran-biraktiriyor?page=5
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