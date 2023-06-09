 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Altınsaç Kilisesi ihtişamıyla görenleri kendine hayran bıraktırıyor

2023-06-09

Van’ın Gevaş ilçesindeki Altınsaç Mahallesi’nde bulunan bin yıllık Saint Thomes Ermeni Manastırı (Altınsaç Kilisesi) doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. 11’inci yüzyılda inşa edildiği bilinen St. Thomas Ermeni Manastırı 2 bin metre yükseklikte dağın zirvesinden Van Gölü’ne bakarken Manastır, ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. İşte Murat Barın’ın objektifinden eşsiz kareler…

https://www.sehrivangazetesi.com/foto-galeri/altinsac-kilisesi-ihtisamiyla-gorenleri-kendine-hayran-biraktiriyor?page=5

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın