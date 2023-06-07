Kars’ta, Ermenistanlı sürücünün otomobilinde kaçak altın ele geçirildi

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Kars – Iğdır kara yolunda durdurulan otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri 5 milyon lira olan kaçak külçe altın ele geçirildi. Ermenistan uyruklu sürücü A.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Volkan KARABAĞ/KARS,(DHA)-

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Iğdır kara yolundaki uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurup, arama yaptı. Ermenistan uyruklu A.B.’nin kullandığı otomobilde, 2 külçe halinde, piyasa değeri 5 milyon lira olan 3 kilo 456 gram altın ele geçirildi. Türkiye’ye kaçak sokulan külçelere el konulurken, şüpheli hakkında ‘5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.

https://www.dha.com.tr/gundem/karsta-ermenistanli-surucunun-otomobilinde-kacak-altin-ele-gecirildi-2262854