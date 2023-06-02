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Paşinyan Erdoğan’ın yemin törenine katılacak

2023-06-02

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarınki göreve başlama törenine katılacak.

Ermenistan Hükümetn Basın Bürosu bilgiyi basınla paylaştı 

Yemin töreni 3 Haziran’da Ankara’da TBMM’de yapılacak.

Hatırlanacağı gibi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 28 Mayıs Pazar günü  de twitter’dan Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etmişti. 

Törene dünya ülkelerinden devlet ve hükümet başkanları düzeyinde  katılım olacak.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in de törene katılması bekleniyor. 

Katar Başbakanı El Sani’nin de TBMM’de liderler için ayrılan locada yerini alması bekleniyor.

Rusya adına katılacak isim ise parlamentonun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin olacak. 

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28715/pasinyan-erdogan-in-yemin-torenine-katilacak

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