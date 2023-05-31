16. YOUNGEAST FESTİVAL’DE KİLİSE ROCKLA SALLANDI: UMUT UMUDA KOŞANLARIN ELİNDE

Yetişmekte olan genç ve çocuk müzisyenlerimize sahne kurup, müziksel uğraşlarını sergileyebilecekleri platform sunan YoungEast Festival’in onaltıncısı 700 yıllık tarihe sahip The Old Church’de gerçekleşti. 29 Mayıs Pazartesi günkü etkinlikte 40 genç müzisyen sahne aldı.

2006 yılından bu yana kesintisiz olarak sürdürülen YoungEast Festival her yıl yenilikçi adımlarla toplumumuzdaki müziğe olan ilgi ve eğitimi genişletmeyi hedefliyor. Bu yıl ilk defa 3,5 yaşındaki en küçük piyano öğrencisinin de (Kuzey Deniz Girgin) sahne aldığı festivalde 6-7 yaşlarındaki çocuklardan oluşan rock toplulukları Clissold Park’taki eski kiliseyi titrettiler.

Özellikle kız öğrencilerimizin yoğun olarak katıldığı festivalde, küresel ölçekte geçerliliği olan seviye belirleme sınavının en üst aşamaları Grade 7 ve Grade 8 düzeyinde eserlerin de sergilenmesi geleceğe dair umut aşıladı.

Festivalin Piyano Serisi’nde Berzan Yapıcı, Kuzey Deniz Girgin, Janset Ercan, Sude Ercan, Denis Kazbek, Enes Ganidağlı, Eftelya Yeşilkaya, Eliz Uzun, Elif Yeşilkaya, Umut Ertürk, Ali Asil Temur, Ela Rosa Yıldırım, Esma Ganidağlı, Dora Ciba, Anıl Süral, Ayşe Çiçek, Ada Dilberoğlu, Şimal Uzun, Rüya Clara Lustgarten, Yaren Uyar, İsyan Deniz İçel, Yılmaz Gerçek, Derin Ciba, Su Demir, Mehmet Dilberoğlu, Beren Doğan, Beren Yapıcı sahneye çıktılar.

Klasik Gitar Serisi’nde ise Sarp Ercosman, Beste Beyter, Roni Murdaymootoo, Kuzey Ali Yıldız, Alp Ercosman, Berzan Yapıcı, Enes Sevgili türkülerimizden pop klasiklerine seçkin örnekler sundular.

7 yaşlarındaki Eftelya Yeşilkaya, Eliz Uzun, Elif Yeşilkaya, Umut Ertürk, Kuzey Ali Yıldız, Anıl Süral’dan oluşan GOLD BAND Amerikalı rock topluluğu Papa Roach’tan “Last Resort“ ile Eminem’den “Mosh”unu seslendirdiler.

Grade sınavında aldığı 98 puanla zor ulaşılan bir rekora imza atan Ada Dilberoğlu arkadaşları Şimal Uzun, Rüya Clara Lustgarten, Yaren Uyar, Roni Murdaymootoo ve Enes Sevgili’den kurulu JOY BAND alternatif rock müzik grubu Linkin Park’tan “In The End” ve Beethoven’ın “9. Sefoni”sini çaldılar.

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA ARMAĞAN

“BARIŞ MANÇO’NUN UKTESİ”

Yurdumuzun önde gelen besteci ve şarkısözü yazarlarından Barış Manço, bir söyleşisinde cumhuriyetimizin 100. yılı için bestelemiş olduğu 2023 adlı eseri, 2023 yılında oğluyla birlikte senfonik bir çalışmayla konserde sunmak istediğini açıklamıştı. Yaşasaydı bugün 80 yaşında olacak Barış Manço’yu çok yazık ki 1999 yılında 56 yaşındayken kalp krizi sonucu kaybetmiştik. Manço’nun KURTALAN EKSPRES ile birlikte cumhuriyetimizin 50. yılı 1973’de kaydedilip 100. yıla adanan enstrümantal eser festivali izleyen müzikseverlere duygulu anlar yaşattı.

Festivalin finalinde ise geçtiğimiz yıl 7 yaşında üyesiyle rock klasiklerinden örnekler sunan HOKKABAZ (Alp Ercosman, Kuzey Yıldız, Aras Ganidağlı, Adar Koca, Berzan Yapıcı) bu yıl OZZY OSBOURNE, RONNIE JAMES DIO, JUDAS PRIEST, KISS, SURVIVOR, RED HOT CHILLI PEPPERS, DEEP PURPLE ve EUROPA gibi topluluklardan seçtikleri eserlerle 19 parçalık özel bir konser sundular.

3,5 yaşındaki Kuzey Deniz Girgin

Ada Dilberoğlu

Adar Koca

Ali Asil Temur

Alp Ercocman

Anıl Süral

Aras Ganidağlı

Ayşe Çiçek

Beren Yapıcı

Berzan Yapıcı

Deniz İsyan İçöz

Derin Ciba

Eftelya Yeşiltaş

Ela Rosa Yıldırım

Eliz Uzun ve Suzan Beyazıt

Enes Sevgili ve Sedat Sarıcı

Esma Ganidağlı

GOLD BAND

HOKKABAZ ROCK BAND

Janset Ercan

Kuzey Ali Yıldız

Mehmet Dilberoğlu

Minikler Korosu

Roni Murdaymootoo

Rüya Lustgarten

Sarp Ercosman

Umut Ertürk

Yaren Uyar

Yılmaz Gerçek

https://acikgazete.com/16-youngeast-festivalde-kilise-rockla-sallandi-umut-umuda-kosanlarin-elinde/