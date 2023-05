Yaralı şehirden manzaralar

YAVUZ DONAT

Asrın depremi… Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi… Fakat…

En büyük yıkım Hatay’da.

En fazla can kaybı… Yine Hatay’da… 22 bin.







Depremin vurduğu şehirler yavaş yavaş derlenip toparlanıyor… Ancak…

Hatay’ın ayağa kalkması zaman alacak… Aylar değil, yıllar.

Devlet-millet kaynaşması, kucaklaşması tam puan.

Kimse aç değil, açıkta değil.

Hatay iklimi

Hatay, bir mozaik… Çok renkli ve desenli bir kilim.

Sünni Arap… Sünni Türk… Nusayri (Arap Alevisi)… Müslüman… Katolik… Ortodoks…

Gregoryen… Ermeni… Yüzyıllarca… Kardeş kardeş yaşamışlar… Bugün, aynı hava devam ediyor.

Hatay’da… Kimse kimsenin, etnik/mezhepsel kökenini merak etmiyor

Hataylıya göre, bunu sormak çok ayıp… Yakışıksız.

Sözü, şuraya getireceğiz: Kemal Kılıçdaroğlu‘nun, “Alevi’yim”söylemi, Alevi nüfusunun yoğun olduğu Hatay’da hoş karşılanmamış.

Yanıtını arayan soru

Sokak… Meydan… Ama ille de tarihi Kapalıçarşı.

En çok karşılaştığımız sorulardan biri:







– Siz gazetecisiniz, bilirsiniz… Meral Akşener, masadan neden kalktı? Sonra neden geri döndü?

Allah, uzun ömür versin, Akşener, hayatı boyunca bu soruya muhatap olacak.

‘Eser’ muhalefeti

Muhalefetin işi muhalefet yapmaktır… Doğaldır… Elbette yapacaktır.

Ama… Fakat… Lakin:

Muhalefet, siyasi rakibe karşı yapılır… İktidara.

“Eser” siyaseten rakip değildir.

“Esere muhalefet” oy getirmez… Kaybettirir.

TCG Anadolu… Togg… Gabar petrolü… Karadeniz doğalgazı… Seçime girmiyorlar ki…

Defne Devlet Hastanesi… Kılıçdaroğlu’nun siyasi rakibi değil ki.

Esere muhalefetin çıkmaz sokak olduğu, 14 Mayıs sonuçlarındanbelli.

Kapalıçarşı

Ağır hasarlı… Yüzlerce işyeri var, çoğu kapalı.

Açık olanlar… Yüzde 15’i geçmez.

Nar Hatay… Bucaklar Fırını… Tülin Fırını… Poç Kasabı… Mustafa Can Peynircilik… Dalgıç Künefe… Ceviz Dünyası… Altok Baharat… Prenses Bebe… Hançer Usta’nın Yeri… Açık.

Dikkatimizi çekti… Açık kuyumcu çok.

Hazım Kuyumculuk… Rain Kuyumculuk… Hurugil Gold…Stephan… Kumru Kuyumculuk… Say say bitmez.

Kuyumcular… Diğer işyerlerinden canlı.

Hüseyin Yayman

Hatay Milletvekili…

Onun için, ayrı bir paragraf açmalıyız. Depremde 11 yakınını kaybetti.

Ama… Acısını içine attı…







Depremzede ile birlikte çadırda yattı, kalktı.

Bölgeden ayrılmadı.

Nereye gitsek izi de var, tozu da… Halkla ilişkide başarılı…

Çözüm odaklı.

AK Parti, 2024’te… Yerel seçimde… Yayman’ı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterebilir.

Bizce… Doğru tercih olur.

Kalıcı konutlar

Hatay… Türkiye‘nin en büyük şantiyesi.

Şehir geneli… 250 bin konut yapılacak.







Kırıkhan… 20 bin konut… İnşaat tam gaz.

Hassa… 5 bin konut. Gezdik… Gördük… Dinledik. Hataylı… Deprem konutlarının bir yıl sonra biteceğine inanıyor.

‘Beş dönüm bostan’

Seçim gecesi… Bazı CHP‘lilerin ekrandaki söylemleri… Halkırahatsız etmiş.

Hani… “Seçimi kazandık” dediler ya… İşte o sözler.

Hataylının biri… “Umudumuzla oynandı” diyor.

Diğeri… Genel Merkez‘in uyuduğunu söylüyor.

Antakya… İskenderun… Kırıkhan… Hassa… Belen… Erzin… Belki 40 kişiden… CHP’lilerden… Aynı sözleri dinledik:

Bol kepçe lokantası gibi, milletvekillerini bol keseden birilerine verdik.

Beş dönüm bostan, yan gel yat Osman… Oh ne rahat… Eti buduolmayan partiler… CHP’nin sırtından Meclis’e girdiler.

Sosyal medya

Kapalıçarşı… Sohbet… Çay-kahve… Gençlerden biri… İşin gırgırında… Dedi ki:

Seçim eğer sandıkta değil de sosyal medyada yapılsaydı… Biz (CHP) ilk turda büyük fark atmıştık.

Herkes kahkahayı bastı.

Sohbete kulak misafiri olanlar da.

Avucunu yalayanlar

Seçim sahada kazanılır.

Seçim sandıkta kazanılır. Seçim örgütle kazanılır. Ve… Seçim liderle kazanılır. Sosyal medya… Hafife alınamaz… Oldukça etkili… Bu bir gerçek.

Ama… Bütün ümidini sosyal medyaya bağlarsan… Sosyal medyayı seçim meydanı sanırsan…

Avucunu yalarsın.

Son durak… DefneDevlet Hastanesi

Kalıcı konut inşaatı… Konteyner kent… Kapalıçarşı… Yürü babam yürü.

“Yollar yürümekleaşınmaz” dedik… Ama…Yorgunluk… Baş dönmesi… Tansiyon…

Kendimizi… Yeni açılan Defne DevletHastanesi’ndebulduk.

Doktor… Bizimle ilgileniyor.

Biz ise… Hastaneyi dolaşma derdindeyiz.

51 günde yapıldı.

Yağmur… Fırtına… 11 gün iş durmuş… Yoksa 40 günde bitecekmiş.

156 uzman hekim…50 pratisyen… Toplam bin44 personel.

11 ameliyathane… 300 yatak… 51 yoğun bakım odası.

Doktorlara takıldık:

– Geceyi konteynerde geçireceğimize burada yatsak… 5 yıldızlı otel konforu.

Böyle bir eser küçümsenir mi? Siyasete malzeme edilir mi? Dalga geçme konusu yapılır mı?

Tam bir akıl tutulması.

