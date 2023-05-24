Sıvacıoğlu ve Aslan azınlıkların sesi olacak

14 Mayıs’ta yapılan seçimde, Ermeni asıllı Dr. Sevan Sıvacıoğlu AK Parti İstanbul 2. Bölge’den, Süryani asıllı George Aslan ise Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Mardin’den milletvekili olarak Meclis’e girmeyi başardı.

ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul – Meclis’te azınlıkları temsil edeceğini belirten Aslan, öncelikle Süryani halkının mülk sorununu gündeme taşıyacağını, azınlıklara yönelik nefret söylemiyle mücadele edeceğini söylüyor. Aslan, “Hepimiz yüzyıllardır bu topraklarda iç içe yaşıyoruz. Ancak ne yazık ki hala bazı kesimler tarafından azınlıklara karşı nefret söylemleri söz konusu. ‘Affedersiniz Ermeni’ söylemi 21. yüzyılda hala söylenebiliyor. Toplumun tamamı değilse bile bir kısmı hala Hıristiyanlara farklı gezegenin insanlarıymış muamelesini yapabiliyor. Bizler kimseyi ötekileştirmenden nefret söyleminden uzak kardeşçe aynı çatı altında eşit bir şekilde yaşamayı hedefliyoruz, mücadelemiz de bu yönde olacak” dedi.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/sivacioglu-ve-aslan-azinliklarin-sesi-olacak-6952472