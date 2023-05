Nomination épiscopale de Mgr Sabri ANAR

NOMINATION EPISCOPALE

Paroisse chaldéenne Saint-Thomas-Apôtre

Sarcelles – France

Mercredi 24 mai 2023

Chers paroissiens, chers frères et sœurs,

Aujourd’hui, mercredi 24 mai 2023, sur la présentation du Synode de l’Église chaldéenne, le pape m’a nommé évêque pour notre diocèse de la Turquie à Istanbul.

Je rends grâce à Dieu et je remercie le Synode et le Saint-Père pour leur confiance.

Je vous remercie tous, du plus petit au plus grand, pour ces 33 années où nous avons cheminé ensemble au sein de l’Église.

Grâce à vous et à vos prières, j’ai évolué et je suis devenu ce que je suis aujourd’hui. Grâce à votre foi et votre générosité, cette communauté a évolué.

Je remercie tous les acteurs pastoraux qui m’ont entouré et ont œuvré avec moi au service de l’Église, spécialement les jeunes qui sont comme des fleurs qui embellissent notre paroisse.

Merci pour tous ces moments de joie partagé, je vous porterais dans mon cœur et je vous demande de prier pour moi et pour ma nouvelle mission.

https://www.mission-chaldeenne.org/fr/events/nomination-episcopale-de-mgr-sabri-anar?fbclid=IwAR3rU4kQWl_yIaV9rJePk4uVXT9obR5ELrHk4qxexvnHHUZBviznZaB6P9c