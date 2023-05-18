“Marmara” gazetesi müdürü: Ermenistan ile Türkiye’nin barış içinde olmasını arzu ediyoruz

1940’tan beri İstanbul’da yayınlanan “Marmara” Ermeni günlük gazetesinin yayın yönetmeni Ari Hattecyan İstanbul’daki Ermeni toplumunun Ermenistan ve Türkiye’nin barış içinde yaşamasını arzuladığını ifade etti.

‘Armenpress’ Haber Ajansı’na konuşan Hattecyan özellikle şunları kaydetti:

“Bizim iki vatanımız var: Türkiye ve Ermenistan. İki vatanın birbiriyle barışık olmasını, özgürce, cesurca, kolayca gidip gelebilmemizi, konuşabilmemizi, her iki ülkede de mutlu yaşayabilmemizi elbette arzu ediyoruz. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere gelince, iki komşu arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi her iki ülkenin toplumlarını olumlu yönde etkileyecektir.”

Türkiye’deki yaklaşık 50 bin kişilik Ermeni cemaati ve sorunlarına değinen Hattecyan, maalesef günümüzde pek çok kişinin Ermenice bilmediğini ve özellikle okulda okuan çocukların da Türk diline asimile olduğunu kaydetti.

Ona göre “Marmara” günlük gazetesinin abonelerini de bu nedenle azaldı.

Bu bağlamda Hattecyan “Tüm Ermeni gazeteleri gibi Marmara da okuyucu ve abone kaybediyor, bugün 10-20 yıl önceki abone sayımız yok. Ama inatla mücadele edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz, umuyoruz ki Ermeni gazetesini her gün daha uzun yıllar yayınlayabileceğiz” sözleri de dile getirdi.

Ari’nin babası Roper Hattecyan, 1967’den beri gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapıyor. Ancak bugün 97 yaşındaki yayıncı sağlık durumu nedeniyle yazı işleri bürosuna gelmekte zorlanıyor. Bunun yerine çalışmalarını, bugün tamamen Ermenice yayınlanan gazetenin yayıncılığına dahil olan iki oğlu sürdürmektedir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/05/18/Marmara-İstanbul-Ermeni-gazetesi-Türkiye/248642