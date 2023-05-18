Aziz İstanbul sergisi Galata Rum Okulu’nda açılıyor

“Aziz İstanbul” sergisi, 24 Mayıs–12 Kasım 2023 tarihleri arasında Galata Rum Okulu’nda ziyarete açık kalacak.

Dr. Fani-Maria Tsigakou ve Hülya Bilgi’nin küratörlüğünde düzenlenen sergide, Athanasios ve Marina Martinos Vakfı (AMMF) koleksiyonlarından İstanbul konulu resimler ile Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonlarındaki kilise eşyasından bir seçki sunuluyor. AMMF ile Vehbi Koç Vakfı’nın (VKV) yolları, AMMF’nin Galata Rum Okulu’nun restorasyonu için Koç Topluluğu şirketlerinden Ark İnşaat’ı seçmesiyle kesişiyor. Binanın restorasyonu ve sergi, AMMF’nin sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Bu özel sergi, restore edilen Galata Rum Okulu’nun açılışı onuruna düzenleniyor. Sergide, AMMF koleksiyonlarından 18. ve 19. yüzyıldan Avrupalı ressamların İstanbul’u resmettiği yağlıboya ve suluboya tablolar ile Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonunda yer alan, aynı dönemde İstanbul’daki atölyelerde kiliseler için imal edilen gümüş ve sedef eserler sunuluyor.

BUGÜN MÜZE VE ÖREN YERLERİ ÜCRETSİZ

Müze ve ören yerleri, bugün 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü sebebiyle ücretsiz ziyaret edilebilecek. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye’deki tüm müze ve ören yerlerine ücretsiz girilebilecek. Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM’un himayelerinde kutlanacak Avrupa Müzeler Gecesi kapsamında da tüm müzeler, saat 23.00’e kadar ziyarete açık olacak.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/aziz-istanbul-sergisi-galata-rum-okulunda-aciliyor-389212