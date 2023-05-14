Ermenistan ne yapmak istiyor?

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Arslan TEKİN

Herkes seçime kilitlendi. Gözden kaçanlar var.

Ermenistan, Türklerin hakkına tecavüz ettiler ve Azerbaycan’ın yüzde yirmisini, Sovyetler dağılırken, Azerbaycan’ın en yalınız zamanında işgal ettiler. 28 yıl o toprakları kullandılar. Kullanamadıklarını çoraklaştırdılar. Türklerden iz kalmasın istediler, tarihî eserleri yıktılar.

Çok şükür, sıkıntılı da olsa, o topraklar büyük oranda kurtarıldı. İnşallah bu defa Rusya Federasyonu dağılacak, Karabağ’da tartışmalı alanlar da hakkı olanın, Azerbaycan Türklerinin eline geçecek.

Ermenistan’ın hâmisi yine Rusya. Putin‘in, “barış gücü” diye Karabağ’a gönderdiği askerler Taşnakçı Ermeni militanların emir eri oldu! Ermeni militanlar, daha bir kaç gün önce, sözüm ona Rus barış gücünün gözü önünde ateş açtılar; bir askeri şehit ettiler, bir askeri yaraladılar.

Ermenistan, Karabağ’da yenildi. Bundan sonra o toprakları bir daha işgal edemeyecekler. Bunu bilmeliler.

Erivan, barış istemek mecburiyetinde… Ermenistan’ın asıl kurtarıcısı Türkiye. Batıya açılan en güvenilir kapı ülkemiz olması bir yana, Türklerin Ermenilerle iç içeliği akılda tutulmalıdır

Tarihçileri Urfalı Mateos‘un (1070?-1137) kroniğini okusalar, geçmişte Türklerin ve kendileri gibi Hristiyan olan Bizanslıların davranışlarını görürler. Mateos “Ermenilere zulüm ve esaret uygulaması yüzünden Bizans’a karşı büyük bir kin ve nefret duyduğunu anlamak zor değildir.” der.

Anadolu’ya giren Selçuklulardan nasıl insanca muamele gördükleri Ermeni tarihçilerin kayıtlarında yer alır.

Bugüne baksanız, ders kitaplarında baş düşman “Türkler” gösterilir. Onlar için Türklerin varlığı, “hilâlin gölgesi”dir. Bu başlık altında verilen tarih bilgilerinde Türkler “istilâcı”dır, kan dökücüdür.

Tarihe gitmenin de bir manası yok şimdi.

Acılar yaşanmışsa geride bırakalım ve önümüze bakalım.

Yunanlılar 1919’da Anadolu’ya girdiler. Öyle bir zulüm ki, anlatılamaz.

Sonra ne oldu? İstilacıların başı Venizelos, Atatürk‘le bir araya geldi. Hatta Yunan lider Millî Mücadele‘nin başkomutanını Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi.

Ermeniler, savaş yenilgisinin asıl sebeplerini düşünüp “barış” için kafa yormaları gerekirken Türkleri karşılarına alıyorlar.

Ermeniler, Erivan’da, “Nemesis Anıtı” dikmişler. Nedir bu biliyor musunuz? 1915 Tehciri’nin failleri gösterdikleri İttihatçılara suikast düzenleyenlerin yüceltilmesi… 1970’li yıllarda Türkiye Cumhuriyeti diplomatlarına pusu kurmuşlar, 31 diplomatımızı şehit etmişlerdi. O suikastçılar da korundular, yüceltildiler.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. 26 Nisan 2023 günü, Ermenistan’ın Başşehri Erivan’da açılan “Nemesis Anıtı”na dair şu açıklamada bulundu:

“1920’li yılların başlarında Osmanlı siyasi ve askerî liderlerinin yanı sıra dönemin Azerbaycanlı yetkililerine ve hatta bazı Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşlarına karşı gerçekleştirilen suikastların faillerine ithaf edilen ‘Nemesis Anıtı’nın Erivan’da açılmasını şiddetle kınıyoruz.

Bu utanç verici anıtın açılması, 31 diplomatımız ve aile üyelerinin katledildiği menfur terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesidir.

Bu olayın Ermeni basınında takdim ediliş tarzı da, tasvip edilmesi mümkün olmayan çarpık bir tarih yorumunun bazı zihinlerde halen devam ettiğini göstermektedir.

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ruhuyla bağdaşmayan bu tür provokatif adımlar, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara hiçbir suretle katkı sağlamayacak, tam tersine normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir.”

Sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye hava sahasının, Türkiye’ye uçanlar hariç, Ermenistan uçaklarına kapatıldığını açıkladı.

Biz kaç defa yazdık, Ermeniler artık kendilerine gelsinler, biz kapıları açalım derken onlar düşmanlığı körüklüyorlar.

Türklerle barışmayanlar, bilsinler ki çöker giderler.