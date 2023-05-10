‘Pişman’ etmeyen lezzetler

İdil Çimrin

Bugün sizlere, bir yiyenin, bir de yemeyenin pişman olduğu, İzmit’ten her geçtiğimizde mutlaka durup almak istediğimiz pişmaniye dosyasını açıyorum. Her zaman kolay kolay bulunamadığı için ben de ustasından nasıl yapıldığını öğrendim. Bu tatlının isminin neden pişmaniye olduğuna dair birtakım rivayetler var. İlk yapıldığı yerin İran olduğu tahmin ediliyor. Bu ülkede ‘peşmek’ diye adlandırılan tatlı, zamanla Türkçe’de pişmaniye ismini almış. Bir diğer rivayete göre ise; ismi Osmanlıca’da yün yapağı anlamına gelen ‘peşmin’ kelimesinden türemiş. İzmit pişmaniyesine ün kazandıranlar ise 1601-1611 yılları arasında İran ve Ermenistan’dan gelerek İzmit ve çevresine yerleşen Ermeni ustalar olmuş. Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

PİŞMANİYELİ KEK



MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı yoğurt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu ve vanilya

1 çay kaşığı karbonat

1-2 adet portakal kabuğu rendesi

Kırılmış kayısı çekirdeği ya da fındık

2 top pişmaniye

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri köpük haline gelene kadar çırpıyoruz. Üzerine sıvı yağ, süt ve yoğurt ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Üzerine un, kabartma tozu, vanilya ve karbonatı ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Karışımın içerisine portakal kabuğu rendeliyoruz ve fındık ya da kırılmış kayısı çekirdiği ilave edip karıştırıyoruz. Kek kalıbımızı yağlıyoruz. Karışımın yarısını kalıbın içine döküyoruz. Üzerine iki pişmaniyeyi yayıyoruz. Kalan kek karışımını da döküyoruz. Daha önceden ısıtılmış 175 –180 derece fırında pişene kadar tutuyoruz.

PİŞMANİYELİ MUHALLEBİ

MALZEMELER

2 paket vanilya

4 yemek kaşığı un

4 su bardağı süt

1 yumurtanın sarısı

5 yemek kaşığı toz şeker

250 gram labne peyniri

Pişmaniye

YAPILIŞI: Bir tencereye toz şekeri, sütü, unu ve yumurtanın sarısını koyup çırpıyoruz. Orta ateşte koyulaşana kadar sürekli karıştırıyoruz. Koyulaştıktan sonra içine vanilyayı ekliyoruz, sonra ocaktan alıyoruz ve ılıtıyoruz. Ilıdıktan sonra labne peynirini de ekliyoruz, bütün malzemeyi mikserle çırpıyoruz. Son olarak servis kaselerinin altına bir miktar pişmaniye koyuyoruz. Üzerine muhallebimizi döküyoruz. En üste de yine biraz pişmaniye koyuyoruz.

PİŞMANİYE

MALZEMELER

2. 5 su bardağı şeker

1 su bardağı su

Limon tuzu

2 kase un

Buz kalıpları

YAPILIŞI: 2.5 su bardağı şekeri, bir su bardağı su ile karıştırıp kaynatmaya başlıyoruz. Bir yandan da iki kase unumuzu tavamıza alarak kavuruyoruz. Kaynamakta olan şerbetin kıvam aldığını anlamak için soğuk suya bir damla damlatıyoruz, macun kıvamına gelince alıyoruz. Bu arada içine limon tuzu atıyoruz. Tepsimizin üzerini tereyağı ile yağlıyoruz, altına ise buz kalıpları koyup tahta kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. İyice macun kıvamına gelince elimize alıyoruz. Önceden hazırlamış olduğumuz unu, masa ya da tezgaha döküyoruz . Macunu kopartmadan una yediriyoruz ve çekerek halka yapıyoruz.