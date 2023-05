2023 Kenneth Hudson Kurumsal Cesaret ve Doğruluk Ödülü 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’na

HYETERT – 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı, Avrupa Müze Forumu tarafından, Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2023 Kenneth Hudson Kurumsal Cesaret ve Doğruluk Ödülü’ne layık görüldü.



1977 yılından beri verilen Avrupa Yılın Müzesi Ödüllerinin (EMYA) kurucusu olan gazeteci, müzeolog ve yazar Hudson’ın adını taşıyan Kurumsal Cesaret ve Doğruluk Ödülü, müzelerin toplumdaki rolüne ve sorumluluklarına ilişkin ortak algıları cesaretle sorgulayan ve genişleten bir müzeye, kuruma ya da kişiye veriliyor.

Bu yıl 19 ülkeden 33 adayın yarıştığı Avrupa Yılın Müzesi Ödüllerinde, farklı kategorilerde altı müzeye ödül verildi.

EMYA Jürisi, 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nın, insan haklarını bütüncül ve evrensel olarak ele alması, geçmişe ışık tutarken gelecek için de adım atarak karşılıklı anlayışı ve empatiyi teşvik etmesi, toplumsal dönüşüme ve demokratikleşmeye katkıda bulunması nedeniyle 2023 Kenneth Hudson Kurumsal Cesaret ve Doğruluk Ödülü’ne layık görüldüğünü açıkladı.

Ödül konuşmasını 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı adına Nayat Karaköse yaptı.

Nayat Karaköse’nin İngilizce olarak yaptığı konuşmanın türkçe metni

Bizi bu anlamlı ve prestijli ödülle onurlandırarak çalışmalarımızı takdir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Her ödül bir kutlama fakat bizim için her ödül aynı zamanda bir ikilemi de temsil ediyor. Keşke sadece hayatı, bir arada yaşamı, çeşitliliği, barışı, insan haklarını kutlayan ve olağanüstü insanların cesur çabalarını onlar hayattayken onurlandıran müzeler kurduğumuz bir dünyada yaşayabilseydik.

Geçmişi hatırlamak ve geçmişle yüzleşmek bir direniş şekli ve aynı zamanda toplumsal dönüşüme katkı sunan bir aktivizm biçimi. 23,5 insanları geçmişle yüzleşmek için cesaretlendiren ama aynı zamanda bir diyalog ve iletişim alanı olarak da faaliyet gösteren bir mekân. 19 Ocak 2007’den, yani Hrant Dink’in öldürüldüğü günden bu yana kalplerimiz yaralı ve yaralarımızı misyon ve çalışmalarımızla iyileştirmeye çalışıyoruz. 23,5 çok özgün bir hayat hikâyesi sunuyor ve biliyoruz ki her hayat hikâyesi sergilenmeye değer değil. Aynı zamanda şunu da biliyoruz; birini öldürmek, o kişinin öldüğü anlamına gelmez. Hrant Dink’in eşi Rakel Dink’in dediği gibi her ölüm ebediyete bir yolculuktur ve Hrant Dink’in ölümünün nasıl binlerce tohum ürettiğinin de farkındayız.

İranlı şair Füruğ Ferruhzad’ın da bir şiirinde dediği gibi “Kuş ölür, siz uçuşu hatırlayın.” Hrant Dink’in uçuşu halen Hrant Dink Vakfı’nın ve 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nın çalışmalarıyla devam etmekte, vizyonu ve benimsediği değerler halen birçok ruha ve birçok zihne ilham ve cesaret vermektedir.

Bu ödül çok anlamlı, çünkü içinde ‘cesaret’ kelimesi geçiyor. Horatious “Sapere Aude” diyor, ki bu “Bilmeye cesaret et” anlamına geliyor. Biz de cesur olmalı ve hakikatten korkmamalıyız, hakikati inkar etmemeliyiz. Çünkü biliyoruz ki hakikatten korktukça geçmişin hayaletleri bize sonsuza kadar musallat olacak.

Bu vesileyle Hrant Dink Vakfı’nın tüm ekibine, yönetim ve danışma kurulumuza, tüm zorluklara rağmen hafıza mekânının oluşturulmasında emeği geçen, gecesini gündüzüne katan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. En önemlisi de yaşadıkları tarif edilemez acıya rağmen acılarını güce ve eyleme dönüştürdükleri için Hrant Dink’in ailesine çok teşekkür ediyorum.

Kaynak: Uluslararası Hrant Dink Vakfı