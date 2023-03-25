‘Ekümenik’ fetva!

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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Lozan Antlaşması’na göre yasadışı olan “ekümenik” sıfatıyla açıklama yapmaya devam ediyor.

Bartholomeos, son olarak Ukrayna’nın Rus Ortodoks Kilisesi’ni yasaklama kararına destek veren bir açıklama yaptı. Reuters’in “ekümenik patrikten açıklama” başlığıyla verdiği habere göre, Bartholomeos, Rus Ortodoks Kilisesi’nin Moskova’nın Ukrayna’daki suçlarını paylaştığını söyledi.

Litvanya Parlamentosunda düzenlenen bir konferansta konuşan Fener Rum Patriği, “Rusya’daki kilise ve devlet yönetimi saldırganlık suçunda işbirliği yaptı. Ukraynalı çocukların şok edici bir şekilde kaçırılması gibi ortaya çıkan suçların sorumluluğunu paylaştı.” ifadelerini kullandı. Bartholomeos, “Dinler arası diyaloğumuz, Moskova Patrikhanesi liderliğinin birliği baltalama ve suç teşkil eden davranışları teolojik olarak meşrulaştırma kapasitesine direnme ve etkisiz hale getirme yollarına odaklanmalıdır.” dedi. Geçen hafta Uluslararası Ceza Mahkemesi de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çıkardığı tutuklama emrinde Rus lideri çocukları Ukrayna’dan yasadışı yollarla sınır dışı ederek savaş suçu işlemekle suçlamıştı. Bartholomeos, 2019’da yeni kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni tanıyarak Moskova’dan tepki toplamıştı. Rus yetkililer, Fener Rum Kilisesi’ni ABD’nin “stratejik hedefleri için bir araç” olarak nitelendirmişti. Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ziyaretinde Kilise’yi ziyaret etmiş ve “Ekümenik Patrik” ifadesini kullanmıştı. Reuters’in haberinde Kilise’nin İstanbul için hala “Konstantinopolis” ifadesini kullandığına dikkat çekildi.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/ekumenik-fetva-377159