Dünyanın En Eski İbranice İncil’i Satışa Çıkacak

Dünyanın bilinen en eski İbranice İncil’i satışa çıkmadan önce İsrail’de ziyarete açıldı.

Dünyadaki en eski İbranice İncil, İsrail’in Tel Aviv şehrinde müzede gösterilmeye başlandı. “Sassoon Kodeksi” (Codex Sassoon) adlı İncil’in açık artırmada 50 milyon dolara kadar alıcı bulması bekleniyor.

Tarihi 1100 yıl öncesine dayanan İncil’in sadece 12 yaprağının eksik olduğu belirtiliyor.

En eski ve en eksiksiz İbranice İncil olarak bilinen kitap, ünlü müzayede evi Sotheby’de açık artırma ile satışa çıkacak.

SATILAN EN DEĞERLİ ESER OLABİLİR

New York’ta satışa çıkacak İncil’in bugüne kadar açık artırmada alınan en değerli tarihi belge olması bekleniyor. Bill Gates, 1994 yılında bir Leonardo da Vinci el yazmasını 30,8 milyon dolara, Ken Griffin ise 2021 yılında ABD Anayasası’nın ilk baskısını 43,2 milyon dolara satın almıştı. (NTV)

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