A Milli Takımı, EURO 2024 eleme grubuna galibiyetle başladı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Ermenistan’ı 2-1 mağlup eden Türkiye, gruba iyi bir başlangıç yaptı.

Hilmi Sever

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubunda Türkiye, ilk maçında Ermenistan’ı deplasmanda 2-1 yendi.

10. dakikada Ermenistan öne geçti. Sağ kanattaki Barseghyan, ceza sahasına hareketlenen Hovhannisyan’a pasını verdi. Hovhannisyan’ın altı pas içine yerden sert çevirdiği topu Ozan Kabak ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-0

19. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında, Barseghyan ceza sahasına giren Spertsyan’a pasını attı. Bu oyuncunun bekletmeden sağ çaprazdan şutunu kaleci Mert kontrol etti.

27. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu’nun sağ kanattan altıpas önüne kullandığı kornerde iyi yükselen Merih Demiral kafayı vurdu, kaleci ayağının dibine meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

28. dakikada ay yıldızlı ekip yine etkili geldi. Hakan’ın pasıyla topla buluşan Cengiz, Ermenistan ceza sahasına yaklaştı. Cengiz’in ceza yayı önünden ayak içiyle yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

35. dakikada A Milli Takım beraberliği yakaladı. Onur Bulut’un pasıyla Ermenistan ceza sahası önünde topla buluşan Orkun Kökçü’nün sağ ayağıyla köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

64. dakikada milli takım öne geçti. Enes Ünal’ın hızlı kullandığı serbest vuruşta savunma arkasına sarkan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-2.

70. dakikada gelişen Ermenistan atağında Barseghyan’ın arka direğe gönderdiği topu Zelarayan’ın altıpasa çevirdiği topa Haroyan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

73. dakikada Ermenistan’ın sol kanattan gelişen atağında Bayramyan’ın ceza sahasına yaptığı ortayı Barseghyan’ın kafayla indirdiği topa Briasco sert vurdu, kaleci Mert sağına yatarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmayı Türkiye 2-1 kazandı.

Türkiye bu galibiyete ilk maçında puanını 3’e yükseltti.

Ay yıldızı ekip gruptaki ikinci maçını 28 Mart salı günü Bursa’da Hırvatistan ile oynayacak.

Türkiye, Ermenistan karşısında 3’te 3 yaptı

A Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile tarihinde oynadığı 3. maçı da kazandı

Ay yıldızlı ekip, Ermenistan ile oynadığı 3. karşılaşmayı da 2 gol atarak galip bitirdi.

Türkiye ile Ermenistan 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde aynı grupta yer aldı. 6 Eylül 2008’de Ermenistan’ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı ay yıldızlı ekip, Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk’ün golleriyle 2-0 galip tamamlamıştı.

Milli takım 14 Ekim 2009’da Bursa Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi de Halil Altıntop ve Servet Çetin ile bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı bilmişti.

A Milli Takım, Ermenistan ile oynadığı 3. maçta kalesinde ilk kez gol gördü. Ermenistan’ın Türkiye karşısında ilk golü milli futbolcu Ozan Kabak’ın ters vuruşuyla geldi.

Umut Nayir ilk kez A Milli Takım formasını giydi

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Umut Nayir, ay yıldızlı formayı ilk kez Ermenistan karşısında giydi.

İlk 11’de yer almayan Umut, karşılaşmanın 85. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Enes Ünal’ın yerine oyuna dahil oldu.

Orkun ikinci, Kerem dördüncü golüne ulaştı

A Milli Takımın, Ermenistan karşısında 1-1’lik eşitliğe taşıyan golü atan Orkun Kökçü, ay yıldızlı forma ile ikinci kez gol sevinci yaşadı. Milli takımın Ermenistan karşısında ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu ise ay yıldızlı ekipteki gol sayısını 4 yaptı.

Orkun, A Milli Takım’daki ilk golünü Karadağ’a karşı deplasmanda kaydetmişti.

Kerem ise Norveç, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

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