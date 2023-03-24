Ermenistan – Türkiye maçına doğru… Burada maç havası yok!

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri’nde Ermenistan Milli Takımı ile karşılaşacak. Karşılaşma yarın saat 20:00’da oynanacak. Fanatik Gazetesi Foto Muhabiri Serkan Hacıoğlu, Ermenistan’la oynayacağımız karşılaşma öncesi Erivan şehrini ve Republican Stadı’nı gezdi, izlenimlerini aktardı.

Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri‘ne Ermenistan deplasmanıyla başlayacak. Biz de bu önemli mücadele öncesi soluğu, maçın oynanacağı Başkent Erivan’da aldık. Ay-Yıldızlılar, yarınki karşılaşmayı 1935 yılında yapılan 14 bin 403 koltuklu Republican Stadı’nda oynayacak.

UEFA, bu maç için misafir takım seyircisine için izin vermediği için Türk taraftarlar tribünde yer alamayacak. An itibariyle Erivan’da tam bir ilk bahar havası hakim. Gün içinde hava sıcaklığı 20 derecelere kadar ulaştı. Yarın da uzmanlar benzer bir hava olacağını tahmin etse de, hafif bir yağmur ihtimali de bulunuyor. Erivan’ı yakından gezme fırsatı buldum.

Hareketli bir yer değil

Sokakları, meydanları, heykelleri, kiliseleriyle tarihi bir şehir Erivan. 3 milyon nüfuslu Ermenistan’ın Başkent’i Erivan’da 1 milyondan fazla kişi yaşıyor. Şehir çok fazla hareketli değil. Açıkçası yarınki Ay-Yıldızlılar’la oynayacakları maça dair bir şey göremedim. Yani kentte pek bir maç havası yok. Umarım, Milli Takımımız, büyük bir coşkuyla Ermenistan karşısında mücadele eder ve güzel bir galibiyet alır.

Ermenistan’ın Başkent’i Erivan, tarihi kokan bir şehir. Ülke nüfusunun 3’te 1’i burada yaşıyor. Şehirde tam bir ilkbahar havası hakim. Ancak Erivan’da, açıkçası bir Milli maç havasına girildiğini göremedim.

Karşılaşma, 14 bin 403 kişilik Republican Stadı’nda oynanacak.

Naklen yayın araçları, stattaki yerlerini aldı.

A Milli Takımımız bugün gidiyor

Ay-Yıldızlılar, dün yaptığı antrenmanla Ermenistan karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Milliler, bugün saat 12.00’deİstanbul’dan, Ermenistan’ın Başkent’i Erivan’a uçacak. Stefan Kuntz ve bir oyuncumuz, Republican Stadı’nda 17.15’te bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından ise Ay-Yıldızlılar, son idmanını gerçekleştirecek.

FANATİK ÖZEL / Serkan Hacıoğlu

https://www.fanatik.com.tr/futbol/ermenistan-turkiye-macina-dogru-burada-mac-havasi-yok-2506605