Erdoğan Kasımpaşa’da bile yıpranmış, Kurtuluş’ta ise herkes Kılıçdaroğlu diyor

Biri Millet İttifakı’nın kalesi, diğeri Cumhur İttifakı’nın… Kurtuluş beni şaşırtmıyor. Yüzde 80 CHP, yüzde 20 HDP diyebiliriz. Kasımpaşa’da ise işler karışık! Mahallenin reisi Erdoğan hâlâ ileride ama eskisine göre yıpranmış. Onu en çok yıpratan da hayat pahalılığı ardından Muharrem İnce…

Seçimlere kadar artık sokaktayım. Canlı canlı anket yapıyorum. Bir de kendime strateji belirledim, ‘Fatih-Harbiye’ gibisinden… Peyami Safa’nın kültür fayından hareket ediyorum. Bugün rotamız, iki dip dibe semt, ama birbirinden fersah fersah uzak. Önce Kurtuluş, İstanbul’un en eski ve en kozmopolit semtlerinden biri… Ermeni azınlığın çok büyük bir kısmı burada oturuyor, artık bir elin parmaklarını geçmeyen Rumlar da……

https://gazeteoksijen.com/yazarlar/mine-senocakli/erdogan-kasimpasada-bile-yipranmis-kurtulusta-ise-herkes-kilicdaroglu-diyor-173744