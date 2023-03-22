TBMM’den Hatay için ‘Roma şehri’ hamlesi

Prof. Kadıoğlu, Deprem Araştırma Komisyonu’nda “Hatay’ın altında saklı Roma şehri var. Yalvarıyorum yeniden yapılaşma izni vermeyin” dedi. Uyarıyı dikkate alan komisyon raporunda Asi Nehri’nin iki yakasının sit alanı ilan edilmesini önerecek.

Önder Yılmaz – Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören tarihi eserlerin nasıl ayağa kaldırılacağına ilişkin çalışmalar yürütürken, felaket, yüzyıllardır Hatay’ın altında saklı kalan antik Roma kentinin gün ışığına çıkmasına vesile olacak.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda, Hatay’da deprem öncesi ve sonrası yaptıkları tarama faaliyetlerine ilişkin görselleri paylaştı. Ekibiyle birlikte deprem öncesinde Hatay’da yaptıkları zemin taraması sırasında yerin 5 metre altında mozaik zeminler ve sütunlu yapılar tespit ettiklerini, bunun 525’li yıllara ait olduğu bilgisini raporladıklarını belirten Kadıoğlu, bu bilgileri otopark ve otel yapmak isteyen Belediye ve Kültür Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü’ne ilettiklerini kaydetti. Kadıoğlu, şöyle devam etti: “Biz 60 bin metrekareyi taradık. Tamamının altı mozaik ve antik kalıntı. Asi Nehri’nin sağında ve solunda Roma devrinde, geç Roma ve erken Bizans dönemi diye tabir ettiğimiz dönemden mozaik ve kalıntılar. Samimi söylüyorum Asi Nehri’nin sağında ve solunda saklı bir Roma şehri var ve Bu Roma şehri, mükemmel bir şehir.”

Göbeklitepe kıyaslaması

Deprem sonrasında bölgedeki yapıların yıkıldığına dikkat çeken Kadıoğlu, “Yalvarıyorum, gönüllü olarak çalışmaya razıyız” diyerek bölgede yeniden yapılaşma izninin verilmemesini istedi. Kadıoğlu, “Bu tarihi zenginlikleri çıkardığımız zaman yemin ediyorum Göbeklitepe değil, Türkiye’nin en zengin turist çekim merkezi olacak burası. Oralara yapı yapmayalım. Bu zenginlikleri çıkaralım” diye konuştu. Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu, Kadıoğlu’nun açıklamaları karşısında heyecanlanırken, “Allah aşkına bunu biz çok güzel bir şekilde rapora dercedelim, hatta beklemeden biz bunu ilgili bakanlık ve hatta Cumhurbaşkanlığı makamına iletelim. Gerekli yazışmaları yapalım. Burası arkeolojik sit mi olur, ne olursa ilan edilsin” dedi. Kadıoğlu, bu alanların sit alanı ilan edilmesi gerektiğini belirterek, “Bir çivi bile çakılmasın” vurgulamasını yaptı. Muhalefet milletvekilleri de Kadıoğlu’na destek verdi.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/tbmmden-hatay-icin-roma-sehri-hamlesi-6920751