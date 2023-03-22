İsrail’in Hayfa kentinde Ermeni Soykırımı tabelası açıldı (Foto)

20 Mart’ta İsrail’in Hayfa şehrinde Ermeni Soykırımı tabelasının açılış töreni gerçekleştirildi

“İsrail Ermenileri” sitesinde yer alan habere göre açılışa Hayfa Belediye Başkanı Einat Kalish-Rotem, Ermenistan’ın İsrail Büyükelçisi Arman Hakobyan, Kudüs Ermeni Patrikhanesi heyetini temsil eden Koryun Baghdasaryan ve Ağan Goçyan, Hayfa’nın ve İsrail’in farklı bölgelerinin tüm dini mezheplerinin temsilcileri, Ermeni topluluklarının temsilcileri katıldı.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1104956819242426&output=html&h=280&adk=3452721577&adf=1020545447&pi=t.aa~a.1867113230~i.4~rp.4&w=688&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1679474044&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=3827373523&ad_type=text_image&format=688×280&url=https%3A%2F%2Fwww.ermenihaber.am%2Ftr%2Fnews%2F2023%2F03%2F22%2F%25C4%25B0srail-Hayfa-Ermeni-Soyk%25C4%25B1r%25C4%25B1m%25C4%25B1%2F245896&fwr=0&pra=3&rh=172&rw=688&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChEI8M7qoAYQp-_b9PHuosjhARI7AOyz8eZjFwWhRdEole9vmDkWoFl72YLTil45y_w5j75GlnZ9PVLPVHZTFdCdx36KurV1aAOkCjbviFk&dt=1679474044487&bpp=1&bdt=1977&idt=-M&shv=r20230320&mjsv=m202303150101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D1fdff5d8778e0ed7-22aab5bbb2dc0094%3AT%3D1677054826%3ART%3D1677054826%3AS%3DALNI_MZe92H74Yu8vtmZ73_haYkcMx4e3w&gpic=UID%3D000003a0147884c9%3AT%3D1649333224%3ART%3D1679474043%3AS%3DALNI_MZcJRrrYkQjCjRusNtwydgw9OMVug&prev_fmts=0x0%2C1200x280&nras=3&correlator=987227586007&frm=20&pv=1&ga_vid=586278970.1642506170&ga_sid=1679474044&ga_hid=1193086219&ga_fc=1&u_tz=180&u_his=2&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=977&u_aw=1920&u_cd=24&u_sd=1&adx=84&ady=1299&biw=1338&bih=896&scr_x=0&scr_y=0&eid=44777877%2C44759876%2C44759927%2C44759842%2C44774292%2C31072977&oid=2&pvsid=3001732825343637&tmod=1566308965&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.ermenihaber.am%2Ftr%2Fnews%2F2023%2F03%2F22%2F%25C4%25B0srail-Hayfa-Ermeni-Soyk%25C4%25B1r%25C4%25B1m%25C4%25B1%2F245896%3F__cf_chl_tk%3DzXQO30l1QZAN1PRZaSQ3IG3s9yZlrZYMLPXJCQ9.sSs-1679474017-0-gaNycGzNCns&fc=1408&brdim=21%2C26%2C21%2C26%2C1920%2C25%2C1338%2C976%2C1338%2C896&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&jar=2023-03-22-06&ifi=3&uci=a!3&btvi=1&fsb=1&xpc=wlzNA71KH3&p=https%3A//www.ermenihaber.am&dtd=3

2 saatten fazla süren açılış törenine 350’den fazla davetli katıldı.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1104956819242426&output=html&h=280&adk=3452721577&adf=1553573099&pi=t.aa~a.1867113230~i.6~rp.4&w=688&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1679474044&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=3827373523&ad_type=text_image&format=688×280&url=https%3A%2F%2Fwww.ermenihaber.am%2Ftr%2Fnews%2F2023%2F03%2F22%2F%25C4%25B0srail-Hayfa-Ermeni-Soyk%25C4%25B1r%25C4%25B1m%25C4%25B1%2F245896&fwr=0&pra=3&rh=172&rw=688&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChEI8M7qoAYQp-_b9PHuosjhARI7AOyz8eZjFwWhRdEole9vmDkWoFl72YLTil45y_w5j75GlnZ9PVLPVHZTFdCdx36KurV1aAOkCjbviFk&dt=1679474044487&bpp=1&bdt=1976&idt=0&shv=r20230320&mjsv=m202303150101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D1fdff5d8778e0ed7-22aab5bbb2dc0094%3AT%3D1677054826%3ART%3D1677054826%3AS%3DALNI_MZe92H74Yu8vtmZ73_haYkcMx4e3w&gpic=UID%3D000003a0147884c9%3AT%3D1649333224%3ART%3D1679474043%3AS%3DALNI_MZcJRrrYkQjCjRusNtwydgw9OMVug&prev_fmts=0x0%2C1200x280%2C688x280&nras=4&correlator=987227586007&frm=20&pv=1&ga_vid=586278970.1642506170&ga_sid=1679474044&ga_hid=1193086219&ga_fc=1&u_tz=180&u_his=2&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=977&u_aw=1920&u_cd=24&u_sd=1&adx=84&ady=1621&biw=1338&bih=896&scr_x=0&scr_y=0&eid=44777877%2C44759876%2C44759927%2C44759842%2C44774292%2C31072977&oid=2&pvsid=3001732825343637&tmod=1566308965&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.ermenihaber.am%2Ftr%2Fnews%2F2023%2F03%2F22%2F%25C4%25B0srail-Hayfa-Ermeni-Soyk%25C4%25B1r%25C4%25B1m%25C4%25B1%2F245896%3F__cf_chl_tk%3DzXQO30l1QZAN1PRZaSQ3IG3s9yZlrZYMLPXJCQ9.sSs-1679474017-0-gaNycGzNCns&fc=1408&brdim=21%2C26%2C21%2C26%2C1920%2C25%2C1338%2C976%2C1338%2C896&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&jar=2023-03-22-06&ifi=4&uci=a!4&btvi=2&fsb=1&xpc=jOhPiHZGBC&p=https%3A//www.ermenihaber.am&dtd=5

Hayfa belediye başkanı Einat Kalish-Rotemi de açılış töreninde konuşma yaptı. Ermeni cemaatinin kentin ayrılmaz topluluklarından biri olduğunu ve kent yaşamına aktif olarak katıldığını belirtti. Rotemi, önümüzdeki ayın Yahudi Holokostu’nun yıldönümü olduğunu sözlerine ekleyerek, Ermenileri en iyi Yahudiler’in anlayabileceğini ve Ermeni halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

İbranice bir konuşma yapan Ermenistan Büyükelçisi Arman Hakobyan, belediyenin bu kararını tarihi olarak tanımladı. Büyükelçi, İsrail’in üçüncü büyük şehrinde Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanlarının anısına adanmış bir anıtın açılmasının sadece Hayfa Ermenileri ve İsrail Ermeni toplumu için değil, aynı zamanda tüm dünya Ermenileri için son derece önemli olduğunu söyledi. İsrail’de Ermeni Soykırım’ın tanınması için doğru yola girildiğini de dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere 21 Ocak’ta Hayfa Belediye Meclisi oybirliğiyle Ermeni Soykırımı’nı tanımaya, Hayfa’nın en işlek Sderot Ben Gurion Caddesi’nde bir Ermeni Soykırımı Meydanı oluşturmaya karar verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/03/22/İsrail-Hayfa-Ermeni-Soykırımı/245896