Hayırsever Parseh Saraylı hayatını kaybetti

Türkiye Ermeni toplumunun hayırseverlerinden Parseh Saraylı hayatını kaybetti.

Saraylı bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Sanayici ve işadamı Saraylı Ermeni toplumu özellikle de Topkapı Levon Vartuhyan Okulu için yürüttüğü çalışmalarla biliniyordu.

Saraylı ayrıca tesis ettiği Saraylı Ödülüyle ortaokul ve lisedeki başarılı gençleri ödüllendiriyordu. Saraylı alüminyun sektörünün önde gelen isimlerinden biriydi.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28361/hayirsever-parseh-sarayli-hayatini-kaybetti