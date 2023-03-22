Çocuk deyip geçme…

Joelle PİNTO

Ben ilkokulu şanslı zamanlarda okudum. Müslüman’ı, Yahudi’si, Ermeni’si, Alevi’si farklı bir dinden olduğumuzu bile farkına varmadan birbirimizi hiç kırmadan ve çok severek okuduk. Bugün hâlâ Levent’te yer alan yeşil ve sarı renkli bayraklı ilkokulumu lüzumundan katı, mutsuz enerjili okul müdiresi haricinde sevgiyle hatırlarım. Yetişkinliklerinde Elazığ’dan Washington’a Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına dağılmış birkaç arkadaşımla hâlâ bu yaşımda görüşürüm.

İlkokulda olduğum senelerde, yani gerçekten çocuk olduğum senelerde farklı dinden olmak bir renklilikti. Gerçek bir laik Türk kadını olan ilkokul öğretmenim tüm gayrimüslimlerin dinine saygı gösterir, bayramlarımızı tüm sınıfa anlatmamızı özellikle rica eder, bayramlarımıza özel, havuçlu cevizli Pesah keki ve hamursuz gibi yemekleri sınıftakilere ikram etmemize izin verirdi. İlkokul o zamanlar beş seneydi, 11 yaşında yollarımız dağılsa da hem Asiye Öğretmenimizi hem de birbirimizi sevgiyle hatırlarız.

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Geçtiğimiz hafta Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencileri ile Ulus Özel Musevi Lisesi öğrencileri arasında bir olay yaşandı. Bazılarının olay için kullandığı terim üzücü, bazıları için tatsız, benim için tüyler ürpertici idi. Çoğu kişi için Türkiye’nin en prestijli ve en iyi eğitimli ikinci okulu olarak kabul edilen Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinden bir veya birkaç öğrenci gol sevinci yaşarken UÖML öğrencilerine Nazi selamı verdi. Bilmeyen yoktur ama, bilmeyenler için Nazi selamı, diğer adıyla Hitler selamı II. Dünya Savaşı’nda 6 milyon Yahudi’nin katliamına ve ölümüne sebep olan Hitler’e ve Nazi Partisine biat edildiğini simgeleyen bir selamdır. Yani Yahudi öğrencilere Hitler selamı vermek ‘yanlış hareket’ değil, nefret suçudur.

Olayın tek bir öğrenci tarafından yapıldığını iddia edenler var, birkaç kişi olduğunu söyleyenler de… Bu görüntülerde zaten ortaya çıkar, bunun tespiti okulların işidir. Beni rahatsız eden ise sosyal medyada ‘tek öğrenci’ diye olayın yumuşatılmaya çalışması ve ‘çocuk’ diyerek önemsizleştirme çabalarıdır. Irkçı yorumlara girmiyorum bile. Bir lise öğrencisi kanunen çocuksa da, tabii ki ‘çocuk’ değildir. Hele de Üsküdar Amerikan Lisesi eğitimli bir öğrenci Nazi selamının ne olduğunu bilir. Bildiği halde yapmayı veya yapmamayı seçer. Eğer Nazi selamı yapan çocuksa, tarihin en büyük utancının, katliamının simgesi Nazi selamına 2023 yılında ve Türkiye’nin en prestijli okullarından birinde spor müsabakasında maruz kalan da çocuktur. Olayı çocuk diyerek yumuşatmaya çalışanların bir de olayın bu açısını düşünmesini isterim. Nasıl bir ayrımcılık ve nefrete maruz kaldığını, yaşıtlarıyla bile birlik olamadığını, bir daha asla gerçek anlamda güvende hissedemeyeceğini…

Sakın bu yazıma cevap olarak da İsrail-Filistin meselelerine girip konuyu saptırmayın. Elmalarla armutları karıştırmayın. Nazi selamı yapan öğrenciler çocuk ise, nefret eylemine uğrayan çocuklar da Türkiye’nin Türk Yahudi çocuklarıdır, bunu unutmayın.

https://www.salom.com.tr/koseyazisi/126980/cocuk-deyip-gecme