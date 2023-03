Üsküdar Amerikan Lisesi’nden antisemit olaya ilişkin açıklama

Üsküdar Amerikan Lisesi 21 Mart 2023 Salı günü sosyal medya aracılığıyla 14 Mart Salı günü yaşanan antisemit olaya ilişkin kapsamlı bir açıklama gerçekleştirdi.

Üsküdar Amerikan Lisesi açıklamasında şu noktalar dikkat çekti:

1- ÜAL, Ulus Özel Musevi Lisesi’nden ve Yahudi toplumundan özür diledi.

2- Milli Eğitim Bakanlığı disiplin yönetmeliği ve kuralları çerçevesinde soruşturma başlatıldı ve gerekli cezalar verildi.

3- ÜAL olayın vuku bulduğu Dostluk Futbol Ligi’nden turnuvadan çekildi.

4- 21 Mart 2023 günü ÜAL okul müdürleri, öğretmenleri ve öğrencileri UÖML’yi ziyaret etti, görüşmede antisemitizm konusunda sıfır tolerans politikası izlendiği açıklandı.

5- UÖML’nin ÜAL’deki müfredatın geliştirilmesi konusunda destek vermeye hazır olduğunu beyan etti ve yapıcı tutumundan ötürü ÜAL, UÖML’ye teşekkür etti.

6- Bu tarz olayların tekrarlanmaması için gönüllü öğretmen, öğrenci, çalışan ve mezunlardan oluşan alt eğitim komisyonları ile kapsamlı çalışmalar yapılmasına karar verildi.

7- ÜAL, rehberlik biriminin psikolojik desteğe ihtiyaç duyan tüm öğrenci ve çalışanların yanında olduğunu belirtti.

Metnin tam hali şu şekilde:

’14 Mart 2023 tarihinde, okulumuz Erkek Futbol Takımının Ulus Musevi Lisesi ile yaptığı maç esnasında sergilenen kabul edilemez hareketten dolayı Üsküdar Amerikan Lisesi olarak her şeyden önce Ulus Musevi Lisesinden ve tüm Musevi cemaatinden özür dileriz.

147 yıllık geçmişten gelen güçlü geleneği, geleceğe taşımayı hedefleyen Üsküdar Amerikan Lisesi, uyguladığı evrensel ve yenilikçi eğitim sistemiyle ilham kaynağı ve örnek olmak amacıyla daha iyi bir gelecek için çalışmaktadır. Öğrencilerimizin dengeli, paylaşımcı, katılımcı, bütünsel düşünen bireyler olarak yetişmeleri bizler için özel bir önem arz etmektedir. Bu kapsamda ait olduğu toplum ve dünyadaki kültür, din, dil ve etnik kökenlerin bilincinde olan, bunlara saygı gösteren ve değer veren, çağımıza yön veren olayları anlayan ve bu olayların etkilerini küresel boyutta analiz edebilen, sosyal sorumluluk bilinciyle, ülkesini ve dünyayı daha yaşanabilir bir ortam haline getirerek çevresine değer katma gayretinde olan bireyler yetiştirmek önceliğimizdir.

Tüm bu nedenlere istinaden, vakit kaybetmeden aldığımız ilerleme kararını ve okul olarak attığımız somut adımları paylaşmak isteriz.

Milli Eğitim Bakanlığı disiplin yönetmeliği ve kuralları çerçevesinde derhal soruşturma başlatılmış ve gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan resmi soruşturma süreci devam etmekte olup, Üsküdar Amerikan Lisesi tarafından bu sürece tam destek verilmektedir.

25 yıldır düzenlenen Dostluk Futbol Ligi organizasyonunun kurucu okulları arasında yer alan Üsküdar Amerikan Lisesi olarak, söz konusu eylemin gerçekleştiği gün turnuvadan çekildiğimizi duyurmuştuk. Kararımızı 16 Mart 2023 Perşembe günü itibarıyla resmi olarak da komiteye iletmiş bulunuyoruz.

21 Mart 2023 Salı sabahı okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle Ulus Musevi Lisesini ziyaret ettik. Ziyaretimizde, en içten özürlerimiz ile bu olaydan duyduğumuz tarifsiz üzüntüyü dile getirirken ayrımcılığın her türüne karşı eğitimin okulumuzun en önemli ilkelerinden biri olduğunu ve bu doğrultuda önlemler alındığını ifade ettik. Üsküdar Amerikan Lisesinde antisemitizm konusunda her zaman sıfır tolerans politikası izlendiğini de paylaştık.

Böyle üzücü bir olayın tekrar yaşanmaması için gönüllü öğretmen, öğrenci, çalışan ve mezunlarımızdan oluşan alt eğitim komisyonları ile kapsamlı çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir. Mevcut eğitim müfredatımızda her türlü ayrımcılığa karşı unsurlar bulunmakta ve eğitim felsefemiz gereği titizlikle uygulanmaktadır. Uzattığımız dostluk elini sıkan, bu müfredatın geliştirilmesi hakkında bize destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Ulus Musevi Lisesine, yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz.

Bu çalışmalatın yanı sıra rehberlik bölümümüz psikolojik desteğe ihtiyaç duyan tüm öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın yanındadır.

Üsküdar Amerikan Lisesi, köklü eğitim geleneğinin temelinde yatan insani, toplumsal ve etik değerleri korumayı misyon edinmiş ve bu ilkelerle nesiller yetiştirmiş bir okuldur. Gururla savunduğumuz bu değerlere aykırı hiçbir söz, düşünce ya da eyleme, bundan önce olduğu gibi bundan sonra bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bir kez daha belirtmek isteriz.

Yaşamı güzelleştirmenin yolu, ayrım yapılmaksızın yapıcı çözümlerle herkesin ortak faydada birleşmesinden geçmektedir. Bu da onurlu, eşit, sürdürülebilir ve daha yaşanılabilir bir dünyanın olmazsa olmasıdır.

Saygılarımızla,

Üsküdar Amerikan Lisesi’

