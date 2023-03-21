‘Rus Dansçılar’ Ukraynalı oldu

New York şehrindeki Metropolitan Sanat Müzesi, Edgar Degas’nın ‘Rus Dansçılar’ adlı eserini ‘Ukrayna Elbiseli Dansçılar’ olarak değiştirdi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra Batı’daki kültür sanat dünyasında başlayan ‘Rusya ile ilgili referansların değiştirilmesi’hareketine bir yenisi eklendi.

Fransız ressam Edgar Degas’nın eseri

New York Times’ın haberine göre Metropolitan Müzesi, Fransız ressam Edgar Degas’nın ‘Rus Dansçılar’ adlı eserini ‘Ukrayna Elbiseli Dansçılar’ olarak değiştirdi.

Geçen yıl Londra’daki Ulusal Galeri, yine Degas’a ait pastellerinden birinin adını ‘Rus Dansçılar’dan ‘Ukraynalı Dansçılar’a çevirmişti.

Los Angeles’taki J. Paul Getty Müzesi de, web sitesinde Degas’ın dansçılarının ‘Rus değil Ukraynalı olduğu’ notunu düşmüştü.

Müzeler, eski Rusya İmparatorluğu ve eski Sovyetler Birliği’nden yaşamış olan sanatçıların ya da burada üretilen eserlerin, Ukrayna’la olan ilişkilerini öne çıkarmak için eserleri yeniden inceliyor. Önümüzdeki günlerde çok daha fazla eserin yeniden adlandırılması bekleniyor.

Met’in direktörü Max Hollein ‘2022’de Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna kültürü ve tarihine yönelik farkındalığın ve ilginin arttığını’ söylüyor.

Ayvazovski: Rus mu, Ukraynalı mı Ermeni mi?

Ancak süreç bir takım tereddütlerle birlikte yürüyor. Met kısa süre önce, aralarında Ivan Konstantinoviç Ayvazovski’nin de bulunduğu 19. yüzyıl ressamını Rus değil Ukraynalı olarak revize etti.

Ancak bazı kişiler Ayvazovski’nin Ermeni olduğuna işaret ederek bu karara itiraz etti. Met bu eleştiriyi dikkate aldı; şimdi Ayvasovski ‘Ermeni, Rusya (şimdiki Ukrayna) doğumlu’ olarak geçiyor.

https://www.diken.com.tr/rus-danscilar-ukraynali-oldu/