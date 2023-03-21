Barnabas Aid, Deprem Bölgesinde Hizmetlerine Devam Ediyor

Dünyaca bilinen bir yardım kuruluşu olan Barnabas Aid, Şubat ayında Türkiye’nin güneyini ve Suriye’nin kuzeyini harap eden şiddetli depremden üç gün sonra yardımlarını afet bölgelerine ulaştırdı.

Halep’teki Hristiyan ailelere gıda yardımında bulunmaya başlayan Barnabas Aid, ayrıca ihtiyaç sahiplerine ayakkabı dağıttı. Barnabas’tan gelen ikinci bir yardım girişimi daha fazla gıda paketi, battaniye, ilk yardım çantası ve mont içerdi. Yardımlar Suriye genelinde yerinden edilmiş Hristiyan ailelere dağıtıldı. Özellikle çocuklarıyla baş başa kalan Hristiyan kadınlara, yoksullara ve depremden önce de acı çeken ailelere ulaştırıldı.

Depremzedeler Yardımlar için Şükrediyor

Suriyeli bir anne, ‘‘Bize sadece Barnabas yardım elini uzattı. Cömertliğiniz için teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun. Bir gün evimize geri dönmeyi bekliyoruz’’ dedi.

Hristiyan bir anne, Barnabas’a gönderdiği mesajda, ‘‘Yardımınız için Tanrı’ya şükürler olsun. Bize destekte bulundular, kendimizi güvende hissediyoruz. Çocuklarımla birlikte güvendeyiz’’ dedi. Halep’teki evleri yıkılan aile, sığınacak bir oda bulana kadar arabada yaşamak zorunda kaldı. Depremzedeler, Barnabas’a destekleri için minnettar olduklarını belirtti.

Ülkemizdeki depremzedelere de yardım eli uzatıldı. Hatay’da kilisesi ve evi çöken bir pastöre destek sağlandı. Depremin ardından pastör, ‘‘Her şeyi kaybettik. Elimizde hiçbir şey kalmadı. Yardımlar henüz ulaşmadı’’ paylaşımında bulunmuştu. Barnabas, pastörün ailesi ile cemaat üyesi bir aileye konut sağladı. Ayrıca soğuk hava koşulları için 30 büyük ve dayanıklı çadır, battaniyeler ve ısıtıcılar sağlandı.

Barnabas Aid, ‘‘Bağışlarınızı Türkiye ve Suriye’de acı çeken Hristiyan ailelere ulaştırmaya devam ediyoruz. Bebek bezleri, hijyen malzemeleri, giysiler, çadırlar ve uyku matları da dahil olmak üzere en çok ihtiyaç duyulan ürünlerle dolu bir kamyon, Almanya’daki depomuzdan Türkiye’ye doğru yola çıkacak. Ayrıca Suriye’ye de gönderilecek’’ açıklamasında bulundu. (Barnabas Aid)

https://haber.sat7turk.com/barnabas-aid-deprem-bolgesinde-hizmetlerine-devam-ediyor/