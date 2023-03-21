Azebaycanlı sözde çevre aktivisti Ermenilerin kanını içmesiyle tehdit ediyor

Ermenistan’nın Özel Görevli Büyükelçisi Edmon Marukyan, Twitter hesabından Laçin Koridoru’nu çevreyi koruma bahanesiyle yasadışı bir şekilde kapalı tutan Azerbaycanlı sözde çevre aktivistlerden birinin Novruz Bayramı vesilesiyle Ermenilerin kanını içmesiyle tehdit etmesini içeren ve Azerbaycan medyada geniş yer alan videoya değindi.

Edmon Marukyan paylaşımında “Kana susamış rejim ve onun kuklalar için Dağlık Karabağ 120.000 sakinlerini açlıktan öldürme yeterli değil. Şimdi onların sözde çevre aktivisti tüm Ermenileri öldürmesiyle ve onların kanını içmesiyle tehdit ediyor. Gerçekten 21. asrında yaşıyoruz mu?” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Azerbaycan, çevreyi koruma bahanesiyle yasadışı bir şekilde Laçin Koridoru’nu 12 Aralık 2022 tarihinden beri kapalı tutuyor. Uluslararası toplumun çağrılarına ve Uluslararası Adalet Divanı’nın Azerbaycan’ın Laçin Koridoru’ndan insan, mal ve araçların serbest dolaşımının sağlanması yönündeki kararına rağmen, Azerbaycan koridoru kapalı tutmaya devam ediyor.

It's never enough for a bloodthirsty regime and its puppets to starve 120000 people of Nagorno Karabakh. Now their pseudo-eco-activist threatens to kill all Armenians and literally drink their blood. Are we truly in the 21st century? Is there a civilized world somewhere around? pic.twitter.com/OIjh7F7Rf2 — Edmon Marukyan (@edmarukyan) March 20, 2023

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/03/21/Azerbaycan-Laçin-Koridoru-Artsakh/245876