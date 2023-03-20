Hrant Dink’in hayatı film oluyor

Yazar ve müzisyen Sina Koloğlu, Hrant Dink’in hayatının filminin çekileceğini duyurdu.

İstanbul’da 19 Ocak 2007 tarihinde katledilen Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in hayatının film yapıldığı belirtildi.

Haberi Twitter hesabından duyuran yazar ve müzisyen Sina Koloğlu, senaryoyu Barış Pirhasan’ın kaleme aldığını duyurdu. Buna göre filmin çekimlerine 2024 yılında başlanacak.

Filmin yönetmenliğini Zeynep Günay’ın üsleneceği bilgisini aldığını aktaran Koloğlu’nun paylaşımı şöyle:

HRANT DİNK'İN FİLMİ ÇEKİLİYOR

19 Ocak 2007 tarihinde genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin Şişli Halaskârgazi Caddesi üzerindeki binası önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren #HrantDink'in hayatı film oluyor. Senaryoyu Barış Pirhasan yazdı. pic.twitter.com/QigfzWqivH — Sina Koloğlu (@kologlusina) March 20, 2023

Hrant Dink kimdir?

1954 yılının Eylül ayında Malatya’da dünyaya gelen Hrant Dink, İstanbul’a taşınmalarının ardından iki kardeşi ile birlikte Gedikpaşa’daki Ermeni Yetimhanesi’nde büyüdü.

Dink, bazı gazetelerde kitap eleştirileri ile yazı hayatına başladı. Basında çıkan yanlış haberlere gönderdiği düzeltmeler ile adı duyulmaya başladı.

İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne, “Ermeni toplumu çok kapalı yaşıyor, kendimizi iyi anlatırsak önyargılar kırılır” diyerek bu amaçla Türkçe ve Ermenice bir gazete çıkarmayı önerdi. 5 Nisan 1996 tarihinde ilk sayısı yayınlanan Agos gazetesinin kuruculuğunu, yayın yönetmenliğini ve başyazarlığını üstlendi.

Agos dışında Zaman ve Birgün gazetelerinde yazdı.

Kaleme aldığı yazılar ve söylemleri nedeniyle hakkında davalar açılan ve hedef gösterilen Dink, 19 0cak 2007’de Ogün Samast tarafından öldürüldü.

KÜLTÜR SANAT

https://gazetekarinca.com/hrant-dinkin-hayati-film-oluyor/