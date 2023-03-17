Yarın: Kaybettiklerimizin 40’ı

Nehna, 18 Mart 2023 Cumartesi günü istos yayın ofisinde depremde kaybettiklerimizi anmak üzere bir etkinlik düzenliyor.

‘Elbette geri döneceğiz’ sloganıyla gerçekleşecek etkinliğin çağrı metni ise şöyle: ‘6 Şubat’ta başlayan, Hatay da dahil olmak üzere 11 ilde kayıplara neden olan depremlerde sadece canlarımızı, ailelerimizi, dostlarımızı değil, şehirlerimizi, hatıralarımızı, Antakyamızı, İskenderunumuzu, Samandağımızı, Arsuzumuzu, Altınözümüzü kaybettik. Bizi biz yapan tarihimiz, kültürümüz yara aldı. Acımızı bugüne dek erteledik, yasımızı tutamadık. Gelin yaralarımızı sarmaya önce kaybettiklerimizin 40’ında yan yana gelerek başlayalım. 18 Mart’ta istos yayın ofisinde bir araya gelip sevdiklerimizi analım, memlekete dönme ümidimizi yeşertelim.’

Tarih: 18 Mart Cumartesi

Saat: 15.00 – 19.00

Yer: istos yayın ofisi: Hasnun Galip Sokak, Pembe Çıkmazı No: 4 D: 6 Beyoğlu

https://www.avlaremoz.com/2023/03/17/yarin-kaybettiklerimizin-40i/