‘Nazi selamı’na soruşturma

Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) futbol takımının Ulus Özel Musevi Lisesi (UÖML) öğrencilerine gol sevinci olarak Nazi selamı yapmasına tepkiler dinmiyor.

OZAN ÖMER KADÜKER – İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı. ÜAL okul müdürleri ve öğrenci heyeti bugün özür ziyareti gerçekleştirmeyi planlarken UÖML yetkilileri ise ilerleyen süreçte detaylı bir bilgilendirme yapacak.

Konuyla ilgili Milliyet’e açıklama yapan ÜAL yetkilileri şu bilgileri verdi:

– Okulumuzun kültürüne tamamen ters düşen ve kabul edilemez bu ve benzer hareketler, sorumlu olan 1 öğrenci dahi olsa; konunun üzerine daha çok düşmemiz gerektiğini gösteriyor.

– Bir öğretmen, öğrenci, çalışan ve mezunlarımızdan oluşan bir araştırma komisyonu kuruyoruz. Beklenmedik bu hareketin nedenlerini inceleme ve önleme yöntemleri üzerinde çalışacağız.

– UÖML’deki meslektaşlarımızın yönlendirmesiyle birlikte yol alarak gerçekleştirebileceğimiz projeler üzerinde konuşacağız.

Okul müfredatında var

Okul yetkililerinin verdiği bilgilere göre hazırlık İngilizce programında 2. dönemin ilk konusu olarak öğrenciler, ‘Anne Frank’ın Hatıra Defteri’ kitabını okuyor; Yahudi soykırımı ve ayrımcılığın etkileri üzerine tartışıyor. Ayrıca okulda 2. Dünya Savaşı ve 6-7 Eylül olayları da detaylı işleniyor. Derslerdeki dilin hiçbir bireyi ötekileştirmediğini aktaran yetkililer, “Bu olaydan derin üzüntü duyduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz” ifadelerini kullandılar.

‘Kabullerde sorun yaşarlar’

Eğitimciler, olaya karışan öğrencilerin yurt dışı kabullerinde sorun yaşayabileceğine dikkat çekiyor. CDS Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nden Çağlayan Özer ise “Yurt dışındaki üniversiteler başvuru süreçlerinde din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel eğilim ayrımına gitmezler, bu konularda ayrımcılık yapanları da yadırgarlar. Böyle bir öğrencinin başvurusuna da olumsuz yaklaşırlar. Eğer disiplin cezası alırlarsa öğrencinin transkriptine etki edecektir” dedi.

https://www.milliyet.com.tr/egitim/nazi-selamina-sorusturma-6918363