Kolejde Nazi Vakaları: Hisar Lisesi’nde Marş ve Nazi Selamı

Üsküdar Amerikan Lisesi’nin ardından Hisar Okulları’nda da bir grup öğrenci Yahudi bir öğrenciye gözdağı olarak Nazi marşı söyledi ve Nazi selamı verdi.

Farklı öğrencilerden aktarılan bilgiye göre Hisar Okulları’nda 11. sınıf öğrencileri 16 Mart Perşembe günü Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinin Ulus Özel Musevi Lisesi öğrencilerine Nazi selamı vermesini tartışırken bir öğrenci Yahudi bir öğrenciye olayın abartıldığını söyledi. Yahudi öğrenci Nazi sempatisinin ne kadar tehlikeli bir fikir olduğunu söyleyince Hisar öğrencisi, iddiaya göre ezberden Nazi marşı okumaya başladı. Yine iddiaya göre başka iki öğrenci de bu esnada Nazi selamı vererek bu öğrenciye destek verdi.

Almış olduğumuz duyuma göre olay okul idaresine ulaşmış ancak henüz bir sonuca bağlanmamış. Hisar Okulları’ndan velilere, öğrencilere veya kamuya bir açıklama olmadı.

Avlaremoz ekibi olarak bu vakaların dalgalanarak liseler arasında yayılmasından endişe duyuyor ve tüm okul yönetimlerini gerekli önlemleri almak üzere harekete geçmeleri için çağrıda bulunuyoruz.

https://www.avlaremoz.com/2023/03/17/kolejde-nazi-vakalari-hisar-lisesinde-mars-ve-nazi-selami/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kolejde-nazi-vakalari-hisar-lisesinde-mars-ve-nazi-selami