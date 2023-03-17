Ermenistan, Türkiye maçı kadrosunu açıkladı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda, A Milli Futbol Takımımızı ağırlayacak olan Ermenistan, aday kadrosunu duyurdu.

A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Ermenistan’ın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ukraynalı teknik direktör Oleksandr Petrakov yönetimindeki Ermenistan’ın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Stanislav Buchnev (Pyunik), Arsen Beglaryan (Urartu), Arman Nersesyan (BKMA Yerevan)

Stanislav Buchnev (Pyunik), Arsen Beglaryan (Urartu), Arman Nersesyan (BKMA Yerevan) Defans: Varazdat Haroyan (Anorthosis Famagusta), Andre Calisir (Brommapojkarna), Kamo Hovhannisyan (Astana), Nair Tiknizyan (Lokomotiv Moskova), Georgi Harutyunyan (Krasnodar-2), Taron Voskanyan (Alashkert), Zhirayr Margaryan, Erik Piloyan (Urartu), Yerjanik Ghubasaryan (Noah)

Varazdat Haroyan (Anorthosis Famagusta), Andre Calisir (Brommapojkarna), Kamo Hovhannisyan (Astana), Nair Tiknizyan (Lokomotiv Moskova), Georgi Harutyunyan (Krasnodar-2), Taron Voskanyan (Alashkert), Zhirayr Margaryan, Erik Piloyan (Urartu), Yerjanik Ghubasaryan (Noah) Orta saha: Eduard Spertsyan (Krasnodar), Khoren Bayramyan (Rostov), Lucas Zelarayan (Columbus Crew), Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava), Edgar Babayan (Randers), Zhirayr Shaghoyan (CSKA Sofya), Vahan Bichakhchyan (Pogon Szczecin), David Davidyan (Pyunik), Ugochukwu Iwu (Urartu), Karen Muradyan, Artur Serobyan (Ararat)

Eduard Spertsyan (Krasnodar), Khoren Bayramyan (Rostov), Lucas Zelarayan (Columbus Crew), Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava), Edgar Babayan (Randers), Zhirayr Shaghoyan (CSKA Sofya), Vahan Bichakhchyan (Pogon Szczecin), David Davidyan (Pyunik), Ugochukwu Iwu (Urartu), Karen Muradyan, Artur Serobyan (Ararat) Forvet: Norberto Briasco Balekian (Boca Juniors), Sargis Adamyan (Köln), Grant-Leon Ranos (Bayern Münih)

(AA)

https://www.sozcu.com.tr/spor/futbol/ermenistan-turkiye-maci-kadrosunu-acikladi-7624011/