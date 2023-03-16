İHD Eş Genel Başkanı Türkdoğan’ın yargılandığı dava ertelendi

İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan hakkında ‘Ermeni Soykırımı’ açıklaması nedeniyle açılan davanın duruşması hakimin izinli olduğu gerekçesiyle ertelendi.

DUVAR – İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan hakkında 24 Nisan 2017 tarihinde derneğin internet sitesinde yayımlanan “Adalet ve Hakikat İçin Ermeni Soykırımı’nın İnkârına Son!” başlıklı açıklama gerekçesiyle “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak” (TCK 301/1) iddiasıyla açılan davanın üçüncü duruşması ertelendi.

Duruşma, Ankara 24’üncü Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin izinli olduğu gerekçesiyle görülmeden ileri bir tarihe ertelenirken, bir sonraki celsenin tarihi ise belirtilmedi. (HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/ihd-es-genel-baskani-turkdoganin-yargilandigi-dava-ertelendi-haber-1608630