Cemevi’nden Kilise’ye ziyaret

Mersin Cemevi Başkanı Pir Hasan Kılavuz ve İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin ve İnanç Kurulu Üyesi Baki Erdoğan ile birlikte Mersin’de bulunan Mersin Latin Katolik Kilisesini ve Mersin Rum Kilisesini ziyaret etti.

Mersin Latin Katolik Kilisesinde deprem felaketi nedeniyle Hatay’dan gelen yurttaşların dertlerini dinleyip, depremde Hakk’a yürüyenlerin anısına çerağ uyandırılıp, gülbank okundu.

Mersin Latin Katolik Kilisesi Baş Rahibi Roshan Cordeiro, “Depremden dolayı birçok canımızı Kilisede misafir ettik. İlk 15 gün önemli sorunlarla karşı karşıya kaldık. Mersin Cemevinin kilisemize çok önemli katkıları olmuştur. Yardımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. ‘Cemevimizin ocağı sönene kadar, biz size yemek desteği sunacağız’ sözleri beni derinden etkiledi. Katkılarından dolayı Mersin Cemevine teşekkür ederiz” diye konuştu.

Mersin Cemevi Başkanı Pir Hasan Kılavuz da, “Mersin Cemevi olarak her zaman kilisenin yanındayız. ‘Hizmet insanadır’ desturu ön plandadır. Bize düşen görev neyse sonuna kadar yapmaya hazırız” dedi.

Mersin Latin Katolik Kilisesinin ardından Cemevi heyeti Mersin Rum Kilisesini ziyaret etti. Yapılan ziyarette konuşan Mersin Rum Kilisesi Papazı Coşkun Teymur, deprem sırasında Hatay’da olduğunu ve çok büyük felaket yaşandığını aktararak, cemevine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Beyruttan gelen Ruhani Lider Episkopis Arsenyos ile Mersin Cemevi Başkanı Pir Hasan Kılavuz deprem ile ilgili sohbet etti.

https://www.mersinhaberci.com/haber/43613/cemevinden-kiliseye-ziyaret.html