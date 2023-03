Armenian athlete breaks Guinness world record by doing 32 pull-ups on helicopter skids in 1 minute

Armenian athlete Hamazasp Gloyan has set a new Guinness world record by doing 32 pull-ups on helicopter skids in one minute, reports UPI.

Gloyan set the record for the most number of pull-ups from a helicopter in 1 minute in Yerevan.

He trained with multiple Guinness World Records title holder Roman Sahradyan (Armenia).

The previous record was set by Belgian athlete Stan Bruininck in 2022. Bruinck had done 25 pull-ups a minute.

