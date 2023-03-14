Önünden geçerken gözyaşlarını tutamıyorlar! Hatay’da sağlam kültürel yapı neredeyse kalmadı

Deprem felaketinin en çok etkilendiği Hatay’da yüzlerce yıl önce yapılan ibadethaneler, tarihi yapılar, kültürel varlıkların hemen hemen hepsi ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Hataylılar yıkık haldeki tarihi yapıların önünden geçerken gözyaşlarını tutamıyor. İşte, Hatay’da yıkılan camiler, kiliseler, tarihi eserler…

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü yaşanan depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’ın Antakya ilçesindeki tarihi yapılar, 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından tanınamayacak hale geldi.

Hürriyet Caddesi’nde bulunan Ortodoks Kilisesi’nin yapımına 1860’lı yıllarda başlanmış, ancak 1872 depreminde büyük hasar görerek yıkılmıştı. 1900’lü yıllarda yeniden yapılan kilise ibadete açılmıştı.

Kilise, 6 Şubat 2023’teki ilk depremlerin ardından yine yıkılırken bu kez tanınamayacak hale geldi.

HABİB-İ NECCAR CAMİİ ZARAR GÖRDÜ

Tarihi Habib-i Neccar Camisi, Antakya’nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edildi. Bugünkü Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami olduğu kabul ediliyor.

İlk depremin ardından hasar gören cami, 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından daha büyük zarar gördü.

Bazı bölümleri yıkılan caminin hemen önünde ise asker ve polis tarihi eserlerin çalınmaması için nöbet tutuyor.

HIRSIZLIĞA KARŞI POLİS VE ASKER NÖBET TUTUYOR

Hz. İsa’nın on iki havarisinden biri olan Aziz Petrus’un ilk vaaz verdiği yer olduğuna ve mağarada cemaatin ilk kez ‘Hristiyan’ adını aldığına inanılan Saint Pierre Kilisesi ise kapatıldı.

Kilisenin depremde hasar almadığı öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yapıların zarar görmemesi için etrafını çevirmeye başladı ve tarihi eserlerin çalınmaması için Antakya sokaklarında polis ve asker nöbet tutuyor.

Bu yapıların tekrar inşa edilmesi bekleniyor.