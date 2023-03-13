Türkiye’nin tek Ermeni köyü Vakıflı: Hatay’ımızı istiyoruz

Türkiye’nin tek Ermeni köyü olan Vakıflı’nın muhtarı Berç Kartun, depremin maddi hasara neden olduğunu belirterek, “Hatay’ımızı geri istiyoruz” dedi.

Anıl Mert Özsoy – Burak Karaman

HATAY – Türkiye’nin tek Ermeni köyü olan Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı, bölgeyi vuran yıkıcı depremlerden etkilendi. Özellikle Hatay merkezli 6.4’lük depremin ardından köyde bulunan 40 taş evden 30’u ağır hasar gördü.

‘ÇOCUKLARI VE YAŞLILARI İSTANBUL’A GÖNDERDİK’

Vakıflı köyü muhtarı Berç Kartun, can kaybı yaşamadıklarını ancak maddi kayıplarının çok olduğunu söyledi. Depremin ardından Ermeni cemaatinden çok sayıda insanın ve Türkiye Ermenileri Patrikliği’nin kendilerine yardımda bulunduğunu aktaran Kartun, “Çocukları ve yaşlıları İstanbul’a gönderdik. Köyde kalanlar çadırda barınıyor” dedi.

‘BAHÇELER, EVLER AĞLIYOR’

Vakıflı köyü turistik olarak dikkat çeken bir bölge… Köyde aynı zamanda üretim yapan Vakıflı Köyü Kadın Kolları El Yapımı Ürünleri adlı bir kooperatif de yer alıyor. Depremle birlikte üretimin durduğunu belirten Kartun, “Bahçelere gidiyoruz, bahçeler ağlıyor. Eve gidiyoruz, evler ağlıyor. Bahar geldi ama çalışamıyoruz. İş yapma gücümüz kalmadı” ifadelerini kullandı.

‘TARİHİ YERLERİ HALKA KAVUŞTURMALIYIZ’

Hatay’ın medeniyetler şehri olduğuna vurgu yapan Berç Kartun, bölgede farklı milliyet ve inançtan birçok grubun yaşadığını belirterek, “Hatay’ın eski halini alması için gerekenin yapılmasını bekliyoruz. Tarihi yerleri bir an önce halka kavuşturmamız lazım. Hatayımızı tekrardan istiyoruz” dedi.

https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiyenin-tek-ermeni-koyu-vakifli-hatayimizi-istiyoruz-haber-1607920