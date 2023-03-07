UEFA özel kararı. Ermenistan-Türkiye futbol maçında türk hayranlar olmayacak

Ermenistan Milli Futbol takımı, Euro 2024 ön eleme turu ilk turunda Türkiye takımı ile oynayacak. UEFA’nın özel kararıyla 25 Mart’ta Yerevan’da düzenlenecek olan maç sırasında stadyumda Türk hayranlar olamaz.
Ermenistan Futbol Federasyonu (EFF), Ermenistan-Türkiye maçının biletlerinin online satışına artık start verdi. Biletlerin Yerevan’daki ‘Vazgen Sargısyan’ olarak adlandırılan stadyumundan satın alacağı günü ise, yakın zamanlarda belli olacak.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/03/07/UEFA-Ermenistan-Türkiye-futbol/245129
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