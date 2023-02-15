ABD’de, 3 büyük dinin üyeleri bir araya gelerek afetzedelere dua etti

Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenenler için Müslüman, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının katıldığı dua etkinliği düzenlendi.

Dünya, Türkiye’de tarihin en büyük felaketlerinden birine şahit oluyor.

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem, 35 bini aşkın vatandaşı canından etti.

Enkaz altındaki çalışmalar deprem sonrasında 10’uncu günde devam ediyor.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen felaket için, yurdun ve dünyanın dört bir yanından yardım yağıyor.

Afet bölgelerine maddi ve manevi yardım sürerken, ABD’nin başkenti Washington’dan da bir destek geldi.

Müslüman, Yahudi ve Hristiyan din adamları dua etti

Washington’daki Georgetown Üniversitesi’nde Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenenler için Müslüman, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının katıldığı dua etkinliği düzenlendi.

ABD Rum Ortodoks Başpiskoposu Elphidophoros Lambriniadis burada dua etti.

https://www.ensonhaber.com/gundem/abddeki-musluman-hristiyan-ve-yahudi-din-adamlari-afetzedelere-dua-etti