Ermenistan ekibi ve AFAD yedinci günde iki kişiyi sağ çıkardı

Adıyaman’da görev yapan Ermenistan arama kurtarma ekibi ve AFAD depremin 7. gününde iki kişiyi sağ çıkardı.

Günlerdir deprem bölgesinde bulunan HDP milletvekili Garo Paylan haberi Twitter hesabından paylaştı. Paylan,



“Yedinci günde iki mucize daha oldu! Adıyaman’da Türk, Ermeni ve ABD ekiplerinin işbirliği sonucu iki kızımız daha sağ olarak kurtarıldı. Dayanışma hayat kurtarmaktır!” dedi.

Ermenistan’ın normalleşme sürecindeki özel temsilcisi Ruben Rubinyan sosyal medya paylaşımında,

“Ermeni ekibi bugün Adıyaman’da Türk ve ABD’li meslektaşlarıyla birlikte iki genç kadını kurtardı. Ekibimizle gurur duyuyorum” dedi.

Ekip daha önce de 8 yaşındaki bir çocuğu enkazdan sağ olarak çıkarmıştı.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28167/ermenistan-ekibi-ve-afad-yedinci-gunde-iki-kisiyi-sag-cikardi